Tata Safari vs MG Hector Tomahawk PHEV: कौन सी कार में मिलेंगे दमदार फीचर्स? परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा सही, जानें अंतर

Tata Safari vs MG Hector Tomahawk PHEV: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में 7-सीटर SUV कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. हालांकि, एक के बाद एक बड़े साइज की एसयूवी गाड़ियां मार्कट में लॉन्च भी हो रही हैं. इन गाड़ियों में सेफ्टी का ध्यान रखते हुए फीचर्स और परफॉर्मेंस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. हाल ही में MG ने हाल ही में Hector Tomahawk PHEV को भारत में लॉन्च किया है, जिसे लेकर चर्चा काफी तेज है. यह गाड़ी लॉन्च होने के साथ ही ग्राहकों की पसंदीदा कार बन चुकी है.

मार्कट में इसका मुकाबला Tata Safari के साथ किया जा रहा है. सफारी एक डीजल गाड़ी है, जबकि, Hector Tomahawk PHEV इलेक्ट्रिक कार है. हालांकि, दोनों ही एक साइज की 7 सीटर कार हैं, जो एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर.

किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स?

Tata Safari में आपको 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके साथ वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का फीचर मिल जाता है. इस कार में JBL के 10 स्पीकर मिलते हैं साथ ही साथ Type-C USB पोर्ट भी मिल जाती है. वहीं, इसमें आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Hector Tomahawk PHEV में 15. इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट एपल कार प्‍ले और वेंटिलेटिड सीट दी गई हैं. इसके अलावा गाड़ी में एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट, ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, रूफ रेलके साथ ही साथ डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर का भी ऑप्शन है.

पावर और परफॉर्मेंस में कौन आगे?