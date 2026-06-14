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Car Comparision: नई SUV खरीदने का है प्लान? Tata Safari और MG Hector में कौन देगा बेहतर फीचर्स और कंफर्ट

दोनों गाड़ियां अपने-अपने सेगमेंट में काफी लोकप्रिय हैं. अगर आप दोनों में स किसी भी एक कार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप कोई भी कार ले सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 14, 2026 8:19:26 PM IST

Car Comparision: नई SUV खरीदने का है प्लान? Tata Safari और MG Hector में कौन देगा बेहतर फीचर्स और कंफर्ट


Tata Safari vs MG Hector comparision: पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है. अब लोग सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो शानदार लुक, दमदार परफॉर्मेंस के साथ ही साथ उसमें बेहतर सेफ्टी भी मिलती हो. आज के समय में एसयूवी कारों का क्रेज काफी बढ़ चुका है. अब लोग एसयूवी को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी लेना पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि मिड-साइज और फुल-साइज SUV सेगमेंट में ग्राहकों के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प मौजूद हैं. जब भी प्रीमियम SUV की बात होती है, तो Tata Safari और MG Hector का नाम जरूर सामने आता है.

दोनों गाड़ियां अपने-अपने सेगमेंट में काफी लोकप्रिय हैं. अगर आप दोनों में स किसी भी एक कार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप कोई भी कार ले सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में. 

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किसमें मिलेंगे कैसे फीचर्स?

Tata Safari में आपको फ्रंट में LED DRLs मिलने के साथ ही प्रीमियम कैबिन भी मिलता है, जो इस कार के लुक को और ज्यादा शानदार बनाता है. इसके साथ इस कार में आपको LED daytime running light (DRL) के अलावा 19 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. वहीं, दूसरी तरफ Mahindra Scorpio N Facelift में आपको 10.25 इंच की डिस्प्ले मिलने के साथ ही इंफोटेनमेंट और ड्राइवर कंसोल मिलता है. केवल इतना ही नहीं बल्कि, इस कार में आपको पैनारॉमिक सनरूफ के साथ-साथ फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और 12 स्पीकर सोनी ऑडियो सिस्टम भी मिल जाता है

परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा अच्छी?

Tata Safari में आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है साथ ही वहीं, पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. डीजल में यह कार आपको 170 PS की पावर देने के साथ 350 NM का टॉर्क जनरेट करती है. वहीं, दूसरी ओर तरफ Mahindra Scorpio N में आपको 200 bhp की पावर देने के साथ-साथ 370 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है.

Tags: Tata Safari
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