Tata Safari vs Harrier: टाटा सफारी या टाटा हैरियर दोनों में से कौन सी कार है ज्यादा बेहतर, जानें आपके लिए कौन बेस्ट

Which is better Tata Safari or Tata Harrier: अगर आप कार लवर है और आपको कार के बारे में जानना पसंद है तो हम आपके लिए आज टाटा सफारी और टाटा हैरियर में कंपेरिजन लेकर आए हैं. तो आइए जानते हैं दोनों के बारे में-

Tata Safari vs Harrier comparison: टाटा सफारी और टाटा हैरियर दोनों ही मजबूत और फेमस एसयूवी हैं. दोनों में कई फीचर और इंजन सेमपल`हैं, लेकिन जगह, सीटों की संख्या और उपयोग के हिसाब से इन दोनों में अंतर है. अगर आप नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत किससे बेहतर पूरी होगी.

इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस

दोनों गाड़ियों में 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है. मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं. पावर लगभग समान है, इसलिए सीधी तुलना में दोनों की ताकत एक जैसी लगती है.

हैरियर वजन में थोड़ी हल्की है, इसलिए शहर में चलाते समय ये ज्यादा फुर्तीली महसूस होती है. ट्रैफिक में इसे संभालना आसान लगता है. वहीं सफारी थोड़ी लंबी और भारी है, जिससे हाईवे पर ये ज्यादा स्थिर और संतुलित महसूस होती है. लंबी दूरी की यात्रा में सफारी ज्यादा आरामदायक एक्सपीरिएंस देती है.

सीटिंग और जगह

दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क सीटों की संख्या का है. हैरियर केवल 5 सीटर है. इसमें पीछे की सीट के बाद बूट स्पेस अच्छा मिलता है, जिससे सामान रखने में सुविधा होती है.

सफारी 6 और 7 सीट के ऑप्शन में आती है. इसका व्हीलबेस लंबा है, जिससे दूसरी और तीसरी रो में बैठने वालों को ज्यादा लेगरूम मिलता है. अगर परिवार बड़ा है या अक्सर 6–7 लोग साथ यात्रा करते हैं, तो सफारी ज्यादा उपयोगी साबित होती है.

आराम और फीचर

दोनों एसयूवी में मॉडर्न फीचर मिलते हैं जैसे बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और कई सेफ्टी फीचर. सुरक्षा के मामले में भी दोनों गाड़ियां अच्छी मानी जाती हैं.

सफारी में पीछे बैठने वालों के लिए कुछ और भी सुविधाएं मिलती हैं. इसमें बॉस मोड दिया गया है, जिससे आगे की सीट को आगे करके पीछे ज्यादा जगह बनाई जा सकती है. कुछ वेरिएंट में कैप्टन सीट का ऑप्शन भी मिलता है. इस वजह से सफारी पीछे बैठने वालों के लिए ज्यादा आरामदायक है.

डिजाइन और रोड पर मौजूदगी

हैरियर का डिजाइन मॉडर्न और स्पोर्टी लगती है. ये 5 सीटर एसयूवी के रूप में आकर्षक दिखती है. सफारी थोड़ी ऊंची और बड़ी नजर आती है. इसका शेप और ऊंचाई इसे सड़क पर ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं. अगर आपको बड़ी और दमदार दिखने वाली गाड़ी पसंद है, तो सफारी ज्यादा पसंद आ सकती है.

दोनों कारों की कीमत

भारत में एक्स-शोरूम कीमत लगभग इस प्रकार है:

टाटा हैरियर की कीमत करीब 15 लाख रुपये से शुरू होकर 26 लाख रुपये तक जाती है.

टाटा सफारी की कीमत लगभग 16 लाख रुपये से शुरू होकर 27 लाख रुपये तक पहुंचती है.

सफारी की कीमत थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा सीट और ज्यादा जगह मिलती है.

कौन-सी गाड़ी आपके लिए सही?

अगर आपका परिवार बड़ा है, आपको 6 या 7 सीट की जरूरत है और आप लंबी यात्राएं ज्यादा करते हैं, तो टाटा सफारी बेहतर ऑप्शन हो सकती है. अगर आप ज्यादातर 4–5 लोगों के साथ चलते हैं, शहर में ड्राइव ज्यादा करते हैं और ज्यादा बूट स्पेस चाहते हैं, तो टाटा हैरियर आपके लिए सही रहेगी.