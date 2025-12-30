Home > टेक - ऑटो > Tata Safari Base Model Features: ₹14.66 लाख में कितनी दमदार है सफारी स्मार्ट? सेफ्टी, पावर और स्पेस में क्या कुछ मिलेगा?

Tata Safari base model specs: टाटा सफारी स्मार्ट में 2.0-लीटर क्रायोटेक डीज़ल इंजन है, जो अपनी ज़बरदस्त खींचने की पावर के लिए जाना जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 30, 2025 7:32:43 PM IST

Tata Safari Base Model Features: टाटा सफारी हमेशा से उन भारतीय कार खरीदारों के लिए एक जाना-पहचाना नाम रहा है, जो परिवार के लिए एक बड़ी, मज़बूत और आरामदायक SUV चाहते हैं. अपने लेटेस्ट वर्जन में, टाटा मोटर्स ने सफारी को नए डिज़ाइन, नई टेक्नोलॉजी और मज़बूत सेफ्टी फीचर्स के साथ मॉडर्न बनाया है. लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट खरीदने का सोच रहे हैं तो? आइए, करीब से देखते हैं कि टाटा सफारी ‘स्मार्ट’ (जिसकी कीमत 14.66 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है) में क्या-क्या मिलता है.

कई पहली बार SUV खरीदने वालों या छोटी कारों से अपग्रेड करने वाले परिवारों के लिए, सफारी स्मार्ट वेरिएंट बिना महंगे लग्ज़री फीचर्स जोड़े, स्पेस, सेफ्टी और कोर परफॉर्मेंस पर फोकस करता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

टाटा सफारी स्मार्ट में 2.0-लीटर क्रायोटेक डीज़ल इंजन है, जो अपनी ज़बरदस्त खींचने की पावर के लिए जाना जाता है. यह लगभग 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो इसे शहर में ड्राइविंग, हाईवे और पहाड़ी रास्तों के लिए भी उपयुक्त बनाता है. इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और पावर आगे के पहियों को भेजता है. हालांकि यह एक बड़ी SUV है, टाटा का दावा है कि इसका माइलेज लगभग 16.3 kmpl है.

सेफ्टी

सफारी स्मार्ट वेरिएंट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक सेफ्टी है, क्योंकि टाटा ने यह सुनिश्चित किया है कि बेस मॉडल में भी कोई कमी महसूस न हो. आपको स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं, साथ ही ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, EBD के साथ ABS और एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) मिलता है जिसमें हिल-होल्ड कंट्रोल और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे 16 सेफ्टी फंक्शन शामिल हैं. रियर पार्किंग सेंसर और मज़बूत ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स स्टीयरिंग व्हील के पीछे अतिरिक्त आत्मविश्वास देते हैं.

फीचर्स और कम्फर्ट

बेस वेरिएंट होने के बावजूद, सफारी स्मार्ट में कई उपयोगी फीचर्स हैं, जैसे R17 अलॉय व्हील्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED DRLs और LED टेल लैंप, जो इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं. अंदर से, आपको फुली ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल, दूसरी और तीसरी रो के पैसेंजर्स के लिए रियर AC वेंट और 17.78 cm का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. केबिन काफी स्पेशियस है, जिसमें सात लोगों के लिए तीन रो में बैठने की जगह है.

क्या कमी है?

कीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए, टाटा ने कुछ प्रीमियम फीचर्स हटा दिए हैं, जैसे इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा या बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है जो हायर वेरिएंट में मिलते हैं. टाटा सफारी स्मार्ट उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो अपना बजट बढ़ाए बिना एक बड़ी, सुरक्षित और पावरफुल SUV चाहते हैं. यह दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन सेफ्टी और अच्छी जगह देती है, जो इसे सफारी लाइनअप में एक स्मार्ट एंट्री पॉइंट बनाती है.

2025 ईयर एंडर: इन कार लॉन्च ने ऑटोमोबाइल दुनिया में मचा दिया तहलका

Tags: Tata SafariTata Safari Base ModelTata Safari base model featuresTata Safari Smart Variant
