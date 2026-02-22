Home > टेक - ऑटो > Tata Punch EV vs E-Vitara: बजट या लंबी रेंज, कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है बेस्ट?

Tata Punch EV vs E-Vitara: बजट या लंबी रेंज, कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है बेस्ट?

Tata EV Vs Maruti Suzuki EV: टाटा मोटर्स पहले से ही भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक मॉडल पेश कर चुकी है, जबकि अब मारुति सुजुकी ने भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा लॉन्च कर EV रेस में एंट्री कर ली है

By: Shubahm Srivastava | Published: February 22, 2026 8:45:54 PM IST

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट बनाम मारुति सुजुकी ई विटारा
टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट बनाम मारुति सुजुकी ई विटारा


Tata Punch EV facelift Vs Maruti Suzuki E Vitara: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है. इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स पहले से मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा पेश कर सीधी टक्कर दे दी है. ऐसे में अगर आप नई EV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो टाटा पंच EV फेसलिफ्ट और मारुति सुजुकी ई-विटारा के बीच तुलना जरूरी हो जाती है.

You Might Be Interested In

कीमत और वेरिएंट का अंतर

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट 12.59 लाख रुपये तक जाता है. यह छह वेरिएंट में उपलब्ध है और दो बैटरी विकल्प—30 kWh और 40 kWh—के साथ आती है. 30 kWh वर्जन 9.69 से 10.29 लाख रुपये के बीच है, जबकि 40 kWh मॉडल 10.89 लाख रुपये से शुरू होता है.

दूसरी तरफ, मारुति सुजुकी ई-विटारा की शुरुआती कीमत 15.99 लाख रुपये है और टॉप वेरिएंट करीब 20 लाख रुपये तक जाता है. इसे चार वेरिएंट में पेश किया गया है और इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं. बड़ी बैटरी के कारण यह लंबी रेंज और प्रीमियम फीचर्स का दावा करती है.

You Might Be Interested In

बैटरी और रेंज विकल्प

टाटा पंच EV छोटे और मध्यम बैटरी विकल्प के साथ शहर में रोजमर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है. वहीं ई-विटारा में बड़ी बैटरी क्षमता होने से लंबी दूरी तय करने वालों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. अधिक kWh का मतलब आमतौर पर ज्यादा रेंज और बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस होता है.

BaaS (बैटरी ऐज़ अ सर्विस) विकल्प

दोनों कंपनियों ने BaaS योजना भी पेश की है. इस मॉडल में ग्राहक कम शुरुआती कीमत पर कार खरीद सकते हैं और बैटरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया देते हैं.

टाटा पंच EV की BaaS कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें 2.60 रुपये प्रति किमी किराया है. वहीं मारुति ई-विटारा की BaaS शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये है और 3.99 रुपये प्रति किमी से बैटरी किराया शुरू होता है.

कौन सी EV बेहतर?

अगर आपका बजट सीमित है और आप शहर में चलाने के लिए किफायती इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, तो टाटा पंच EV बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं ज्यादा बजट, लंबी रेंज और प्रीमियम अनुभव की चाह रखने वालों के लिए मारुति सुजुकी ई-विटारा अधिक उपयुक्त साबित हो सकती है.

टाटा अल्ट्रोज और होंडा जैज में से कौन सी कार का इंजन ज्यादा बेहतर, कौन ज्यादा कंफर्टेबल?

You Might Be Interested In
Tags: India EV Car Marketmaruti suzuki e vitaratata punch ev faceliftTata Vs Maruti Suzuki EV
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026

क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?

February 21, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026
Tata Punch EV vs E-Vitara: बजट या लंबी रेंज, कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है बेस्ट?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tata Punch EV vs E-Vitara: बजट या लंबी रेंज, कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है बेस्ट?
Tata Punch EV vs E-Vitara: बजट या लंबी रेंज, कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है बेस्ट?
Tata Punch EV vs E-Vitara: बजट या लंबी रेंज, कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है बेस्ट?
Tata Punch EV vs E-Vitara: बजट या लंबी रेंज, कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है बेस्ट?