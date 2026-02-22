Tata Punch EV vs E-Vitara: बजट या लंबी रेंज, कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है बेस्ट?

Tata Punch EV facelift Vs Maruti Suzuki E Vitara: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है. इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स पहले से मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा पेश कर सीधी टक्कर दे दी है. ऐसे में अगर आप नई EV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो टाटा पंच EV फेसलिफ्ट और मारुति सुजुकी ई-विटारा के बीच तुलना जरूरी हो जाती है.

कीमत और वेरिएंट का अंतर

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट 12.59 लाख रुपये तक जाता है. यह छह वेरिएंट में उपलब्ध है और दो बैटरी विकल्प—30 kWh और 40 kWh—के साथ आती है. 30 kWh वर्जन 9.69 से 10.29 लाख रुपये के बीच है, जबकि 40 kWh मॉडल 10.89 लाख रुपये से शुरू होता है.

दूसरी तरफ, मारुति सुजुकी ई-विटारा की शुरुआती कीमत 15.99 लाख रुपये है और टॉप वेरिएंट करीब 20 लाख रुपये तक जाता है. इसे चार वेरिएंट में पेश किया गया है और इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं. बड़ी बैटरी के कारण यह लंबी रेंज और प्रीमियम फीचर्स का दावा करती है.

बैटरी और रेंज विकल्प

टाटा पंच EV छोटे और मध्यम बैटरी विकल्प के साथ शहर में रोजमर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है. वहीं ई-विटारा में बड़ी बैटरी क्षमता होने से लंबी दूरी तय करने वालों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. अधिक kWh का मतलब आमतौर पर ज्यादा रेंज और बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस होता है.

BaaS (बैटरी ऐज़ अ सर्विस) विकल्प

दोनों कंपनियों ने BaaS योजना भी पेश की है. इस मॉडल में ग्राहक कम शुरुआती कीमत पर कार खरीद सकते हैं और बैटरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया देते हैं.

टाटा पंच EV की BaaS कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें 2.60 रुपये प्रति किमी किराया है. वहीं मारुति ई-विटारा की BaaS शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये है और 3.99 रुपये प्रति किमी से बैटरी किराया शुरू होता है.

कौन सी EV बेहतर?

अगर आपका बजट सीमित है और आप शहर में चलाने के लिए किफायती इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, तो टाटा पंच EV बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं ज्यादा बजट, लंबी रेंज और प्रीमियम अनुभव की चाह रखने वालों के लिए मारुति सुजुकी ई-विटारा अधिक उपयुक्त साबित हो सकती है.

