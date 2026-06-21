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Nexon की सेफ्टी या Venue के फीचर्स? क्या रहेगी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कार, जानें दोनों में अंतर

अगर आप नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का विचार कर रहे हैं और Nexon और Venue के बीच उलझन में हैं, तो यह लेख आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: June 21, 2026 5:36:19 PM IST

Nexon की सेफ्टी या Venue के फीचर्स? क्या रहेगी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कार, जानें दोनों में अंतर


Tata Nexon vs Hyundai Venue: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय और वैल्यू फॉर मनी माना जाता है. इस सेगमेंट की ज्यादातर गाड़ियों में आपको फीचर्स से लेकर सेफ्टी तक सभी चीजें मिल जाती हैं. अगर आपका बजट 10 से 15 लाख रुपये के बीच है तो से में आप कॉम्पैक्ट या मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में घुस सकते हैं. कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने वाले लोग अक्सर Tata Nexon vs Hyundai Venue को पसंद करते हैं. बल्कि, इनके बीच काफी कंफ्यूज भी होते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से कौन सी कार सटीक बैठेगी.

अगर आप नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का विचार कर रहे हैं और Nexon और Venue के बीच उलझन में हैं, तो यह लेख आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. 

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किसमें मिलेंगे ज्यादा बेहतर फीचर्स? 

Tata Nexon में आपको टच बेस क्लाइमेट कंट्रोल, अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स, 10.25 इंच की टचस्क्रीन, 10.25 इंच की ड्राइवर डिस्प्ले और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं. केवल यही नहीं बल्कि, इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है. वहीं, सेफ्टी के मामले में यह कार 5 स्टार सेफ्टी रटिंग के साथ आती है. दूसरी तरफ देखें तो Hyundai Venue में ADAS Level 2 सेफ्टी, dual 12.3 इंच के कर्व डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं. कार में आपको ड्युअल स्क्रीन सेटअप, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले के अलावा पैनेरोमिक सनरूफ भी मिलती है.  

किसमें मिलेगी कैसी परफॉर्मेंस?

Tata Nexon 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 170 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस कार में आपको 16-17 का माइलेज निकाल सकते हैं. इसकी बिल्ड क्वालिटी अन्य कारों की तुलना में काफी बेहतरीन मानी जाती है. वहीं, दूसरी तरफ Hyundai Venue में आपको 1.0L Turbo GDi Petrol, 1.2L Kappa MPi Petrol और 1.5L U2 CRDi Diesel का इंजन मिलता है. इसके अलावा इस कार में आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स भी दिया जाता है. 

Tags: Hyundai Venue
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