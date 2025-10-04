सिर्फ 2 लाख में घर लाएं Tata Nexon CNG! जानिए सबसे आसान EMI Plan

टाटा नेक्सन CNG एसयूवी भारतीय बाजार में अपनी धांसू परफॉर्मेंस, शानदार लुक और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के कारण बेहद लोकप्रिय हो रही है. सितंबर महीने में इसे 22,500 से ज्यादा लोगों ने खरीदा. अगर आप भी इस टॉप सेलिंग कार को खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाटा नेक्सन CNG का फाइनेंस करना बहुत आसान है. सिर्फ 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर आप अपनी पसंदीदा नेक्सन CNG घर ला सकते हैं, बाकी की रकम कार लोन के रूप में ईएमआई में चुकाई जा सकती है.

नेक्सन CNG की खासियतें

टाटा नेक्सन CNG में कुल 12 वेरिएंट्स हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 8.23 लाख रुपये से लेकर 13.26 लाख रुपये तक जाती है. इसमें 1199 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन और ट्विन CNG सिलिंडर टेक्नोलॉजी दी गई है. यह कार 99 बीएचपी की पावर और 170 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क देती है. मैनुअल ट्रांसमिशन वाली नेक्सन CNG की माइलेज 17.44 km/kg है. ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस एसयूवी को 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो इसकी सुरक्षा को दर्शाता है.

फाइनेंस और ईएमआई डिटेल्स

टाटा नेक्सन CNG के सभी वेरिएंट्स के लिए 5 साल की अवधि और 10% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध है. उदाहरण के लिए:

* Smart CNG वेरिएंट: ऑन-रोड कीमत 9.24 लाख, डाउन पेमेंट 2 लाख, मासिक ईएमआई 15,383 रुपये, कुल ब्याज 1.99 लाख.

* Smart Plus CNG वेरिएंट: ऑन-रोड कीमत 10.25 लाख, मासिक ईएमआई 17,529 रुपये, कुल ब्याज 2.27 लाख.

* Pure Plus CNG वेरिएंट: ऑन-रोड कीमत 10.96 लाख, मासिक ईएमआई 19,037 रुपये, कुल ब्याज 2.46 लाख.

* Creative Plus S Dark CNG वेरिएंट: ऑन-रोड कीमत 13.45 लाख, मासिक ईएमआई 24,328 रुपये, कुल ब्याज 3.14 लाख.

* Fearless Plus PS Dark CNG वेरिएंट: ऑन-रोड कीमत 15.34 लाख, मासिक ईएमआई 28,344 रुपये, कुल ब्याज 3.66 लाख.

हर वेरिएंट की ईएमआई और कुल ब्याज में मामूली अंतर है, लेकिन डाउन पेमेंट 2 लाख रुपये लगभग सभी वेरिएंट्स पर समान है. इस आसान फाइनेंस विकल्प की वजह से हर महीने हजारों लोग नेक्सन CNG खरीद रहे हैं.

क्यों है टाटा नेक्सन CNG बेस्ट ऑप्शन

नेक्सन CNG में परफॉर्मेंस, सुरक्षा और स्टाइल का बेहतरीन मेल है. ट्विन CNG सिलिंडर और अच्छा माइलेज इसे सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल भी बनाता है. साथ ही आसान फाइनेंस विकल्प और 5 साल की लोन अवधि इसे हर ग्राहक के लिए आकर्षक बनाती है.