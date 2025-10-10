सिर्फ एक महीने में 22,000 से ज्यादा बिकी नेक्सन, टाटा की बिक्री में आया जबरदस्त उछाल

Car Sales in 2025 : भारतीय कार बाजार में टाटा मोटर्स ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. सितंबर 2025 में कंपनी की कारों की जबरदस्त बिक्री देखने को मिली, जिसमें टाटा नेक्सन ने सबसे ज्यादा कस्टमरों को आकर्षित किया. आइए आसान भाषा में जानते हैं कि किन-किन टाटा कारों ने कितना प्रदर्शन किया और कौन बना बिक्री का बादशाह.

टाटा नेक्सन बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV

सितंबर 2025 में टाटा नेक्सन की बिक्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया. इस महीने कुल 22,573 यूनिट्स की बिक्री हुई. ये आंकड़ा पिछले साल सितंबर 2024 में हुई 11,470 यूनिट्स की बिक्री से लगभग 97% ज्यादा है. ये बढ़त दिखाती है कि नेक्सन अभी भी कस्टमरों की पहली पसंद बनी हुई है.

दूसरे नंबर पर रही टाटा पंच

नेक्सन के बाद बिक्री में दूसरा नंबर टाटा पंच का रहा. ये कार भी लगातार लोकप्रिय बनी हुई है. सितंबर 2025 में पंच की 15,891 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है. अपने कॉम्पैक्ट साइज और किफायती कीमत की वजह से पंच खासकर शहरों में खूब पसंद की जा रही है.

टाटा टियागो की बिक्री में 97% का जबरदस्त उछाल

टाटा टियागो ने भी इस बार जोरदार वापसी की है. इसने पिछले साल की तुलना में 97% की बढ़त दर्ज की और सितंबर 2025 में 8,322 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह कार कम बजट में एक बेहतरीन ऑप्शन मानी जाती है, जो युवाओं और छोटे परिवारों को खूब पसंद आती है.

अल्ट्रोज और टिगोर की भी अच्छी बिक्री

टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 4,168 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि पिछले साल की तुलना में 51% ज्यादा है. वहीं टाटा टिगोर की 966 यूनिट्स बिकीं, जिसमें 8% की बढ़ोतरी देखी गई. ये दोनों मॉडल खासकर उन कस्टमरों के लिए अच्छे ऑप्शन हैं जो प्रीमियम लुक और अच्छे माइलेज की तलाश में हैं.

टाटा कर्व की बिक्री में भारी गिरावट

जहां बाकी मॉडल्स की बिक्री में बढ़ोतरी हुई, वहीं टाटा कर्व को झटका लगा. इसकी बिक्री में 67% की गिरावट आई और केवल 1,566 यूनिट्स ही बिक पाईं. ये टाटा के लिए एक चिंता की बात हो सकती है और कंपनी को इसके लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है.

टाटा हैरियर और सफारी की दमदार वापसी

टाटा हैरियर ने 4,181 यूनिट्स की बिक्री के साथ 161% की सालाना बढ़त दर्ज की, जो कि एक शानदार आंकड़ा है. टाटा सफारी की भी 2,000 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा है.

SUV सेगमेंट में इन दोनों गाड़ियों की वापसी टाटा के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है.

कुल मिलाकर कैसी रही टाटा की बिक्री?

सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने कुल 59,667 कारें बेचीं. ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 45% ज्यादा है. ये बढ़त दर्शाती है कि टाटा की कारें लगातार कस्टमरों का भरोसा जीत रही हैं और कंपनी की मार्केट में पकड़ मजबूत हो रही है.

सितंबर 2025 टाटा मोटर्स के लिए बेहद सफल रहा. जहां टाटा नेक्सन और टियागो जैसे मॉडल्स ने बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए, वहीं हैरियर और सफारी जैसे पुराने मॉडल्स ने भी दमदार वापसी की.