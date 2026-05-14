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अलग कंपनी बनाना पड़ा भारी? Tata का प्रॉफिट मार्च तिमाही में लुढ़का; ये रहीं वजह

Tata Motors Q4 results: वित्तवर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 31.29 फीसदी घटकर 5,878 करोड़ रुपये रह गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 14, 2026 8:06:04 PM IST

Tata का प्रॉफिट मार्च तिमाही में लुढ़का
Tata का प्रॉफिट मार्च तिमाही में लुढ़का


Tata Motors Profit Decline: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने 1 अक्टूबर 2025 को अपने पैसेंजर और कॉमर्शियल वाहन कारोबार को अलग-अलग कंपनियों में बांट दिया था. इसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने लगा. हालांकि, अलग कंपनी बनने के बाद पहले ही वित्तवर्ष में कंपनी के मुनाफे को बड़ा झटका लगा है. वित्तवर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 31.29 फीसदी घटकर 5,878 करोड़ रुपये रह गया. पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 8,556 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था.

कमाई बढ़ी, लेकिन मुनाफा घटा

हालांकि कंपनी की ऑपरेशनल कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई. जनवरी-मार्च तिमाही में राजस्व करीब 7 फीसदी बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में यह 98,377 करोड़ रुपये था. कंपनी के मुताबिक Jaguar Land Rover के उत्पादन के सामान्य होने और घरेलू बाजार में रिकॉर्ड बिक्री की वजह से कारोबार में सुधार देखने को मिला. इसके चलते चौथी तिमाही में फ्री कैश फ्लो 11,400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

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इन वजहों से घटा कंपनी का मुनाफा

कंपनी ने बताया कि कई वैश्विक और कारोबारी चुनौतियों का असर सीधे मुनाफे पर पड़ा. जेएलआर पर हुए साइबर हमले, टैरिफ शुल्क, चीन में लग्जरी टैक्स, बढ़ते मार्केटिंग खर्च और कच्चे माल की ऊंची कीमतों ने वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित किया. इसके अलावा उत्पादन इकाइयों में रुकावट आने से फ्री कैश फ्लो पर दबाव बना और कुल शुद्ध कर्ज बढ़कर 30,700 करोड़ रुपये हो गया. इन सभी कारणों से कंपनी की कमाई बढ़ने के बावजूद लाभ में गिरावट दर्ज की गई.

साइबर हमलों ने बढ़ाई परेशानी

टीएमपीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी धीमन गुप्ता के अनुसार, चौथी तिमाही में कारोबार की स्थिति पहले से बेहतर हुई क्योंकि साइबर घटनाओं के बाद जेएलआर का संचालन सामान्य हो गया. उन्होंने कहा कि कंपनी आगे नए उत्पाद लॉन्च करने और लागत नियंत्रण के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान देगी. हालांकि, वैश्विक भू-राजनीतिक हालात और कमोडिटी कीमतों पर लगातार नजर रखने की जरूरत बनी हुई है.

अलग होने के बाद पहली बड़ी परीक्षा

पैसेंजर और कॉमर्शियल वाहन कारोबार को अलग करने के बाद यह पहली तिमाही रही, जिसमें कंपनी के मुनाफे पर बड़ा असर दिखाई दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर हमलों के कारण जगुआर उत्पादन प्रभावित होना सबसे बड़ी वजह रही. इसके बावजूद कंपनी भविष्य में नए मॉडल और बेहतर रणनीति के जरिए प्रदर्शन सुधारने की उम्मीद कर रही है.

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Tags: Tata Motors March quarterTata Motors profit declineTata Motors quarterly resultsTata passenger vehicle business
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