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Tata Motors Offers: टाटा की कारों पर आया बंपर ऑफर, Nexon-Safari सहित इन गाड़ियों पर मिल रही 1.25 लाख तक की छूट

टाटा मोटर्स इस महीने अपनी कारों पर 1.25 लाख तक की भारी छूट दे रही है. Curvv, Nexon, Safari और Tiago पर मिलने वाले डिस्काउंट की पूरी लिस्ट यहाँ देखें.

By: Shivani Singh | Last Updated: August 4, 2026 6:12:34 PM IST

टाटा मोटर्स इस महीने अपनी कारों पर 1.25 लाख तक की भारी छूट दे रही है
टाटा मोटर्स इस महीने अपनी कारों पर 1.25 लाख तक की भारी छूट दे रही है


अगर आप इस महीने टाटा मोटर्स की नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. कंपनी इस समय अपनी लोकप्रिय गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही है. अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा की गाड़ियों पर इस महीने अधिकतम ₹1.25 लाख तक की छूट हासिल की जा सकती है. हालांकि, यह डिस्काउंट मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

यहाँ जानिए टाटा के अलग-अलग मॉडल्स पर इस महीने मिलने वाले ऑफर्स का पूरा ब्योरा:

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किस SUV पर मिल रही है सबसे ज्यादा छूट?

टाटा मोटर्स की कूपे-स्टाइल SUV Tata Curvv पर इस महीने सबसे ज्यादा बचत हो रही है. मिड-साइज़ SUV सेगमेंट की इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को ₹1.25 लाख तक के डिस्काउंट और ऑफर्स दिए जा रहे हैं.

Tata Nexon पर डिस्काउंट ऑफर

टाटा की बेहद लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Tata Nexon पर इस महीने अधिकतम ₹65,000 तक की छूट मिल रही है.

  • पेट्रोल मैनुअल (Petrol MT): ₹65,000 तक की अधिकतम बचत.
  • अन्य पेट्रोल वेरिएंट्स: ₹50,000 तक की छूट.
  • CNG वेरिएंट्स: ₹45,000 तक के ऑफर्स.
  • डीजल वेरिएंट्स: ₹20,000 तक की बचत.

Tata Altroz और Tiago पर बचत

Tata Altroz: प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आने वाली टाटा अल्ट्रोज़ को इस महीने खरीदने पर ग्राहक ₹35,000 तक की बचत कर सकते हैं.

Tata Tiago: एंट्री-लेवल हैचबैक टियागो के पेट्रोल वेरिएंट्स पर ₹35,000 तक का डिस्काउंट उपलब्ध है, जबकि इसके CNG वेरिएंट्स पर इस महीने ₹30,000 तक के ऑफर्स मिल रहे हैं.

Harrier, Safari और Sierra पर क्या है ऑफर?

Tata Harrier: मिड-साइज़ SUV हैरियर के डीजल वेरिएंट्स पर इस महीने ₹45,000 तक की छूट दी जा रही है.

Tata Safari: 7-सीटर फ्लैगशिप SUV सफारी के डीजल वेरिएंट्स पर भी ग्राहक ₹45,000 तक की बचत कर सकते हैं.

Tata Sierra: नई जनरेशन टाटा सिएरा के डीजल मॉडल की खरीद पर इस महीने ₹30,000 तक के डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं.

Tags: SUVtata motors
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