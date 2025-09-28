TATA, Mahindra के लिए काल बनकर आई Maruti की ये लग्जरी कार! मजबूती में मिल गए पूरे नंबर
By: Renu chouhan | Published: September 28, 2025 1:44:45 PM IST

Maruti Suzuki ने गुरुवार को घोषणा की कि उसकी प्रीमियम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV Invicto को Bharat NCAP (New Car Assessment Program) में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. यह कंपनी की सेफ्टी उपलब्धियों में एक और बड़ा कदम है.

कंपनी का बयान
Maruti Suzuki India के MD और CEO हिसाशी टेकुची (Hisashi Takeuchi) ने कहा – “सुरक्षा हमेशा हमारी प्रोडक्ट फिलॉसफी का अहम हिस्सा रही है. Bharat NCAP ने भारत में वर्ल्ड-क्लास टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स लाए हैं, जिससे ग्राहकों को सुरक्षित कार चुनने में आसानी होगी.” उन्होंने आगे बताया कि कंपनी अब अपने 15 मॉडलों और 157 वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे रही है. साथ ही NEXA Safety Shield और ARENA Safety Shield जैसी पहल के जरिए एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड बना दिया गया है.

Maruti Suzuki Invicto की खासियतें
Invicto को जून 2023 में लॉन्च किया गया था. यह मारुति की सबसे महंगी और फीचर-रिच कार है. इसमें मिलते हैं –
6 एयरबैग्स

10-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम

पैनोरमिक सनरूफ

वन-टच पावर टेलगेट

नेक्स्ट-जनरेशन Suzuki Connect सिस्टम

Maruti Suzuki Dzire की कामयाबी
जून 2025 में नई Maruti Suzuki Dzire ने इतिहास रचते हुए Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल करने वाली पहली कार बनी. इससे पहले Dzire ने नवंबर 2024 में Global NCAP टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन किया था – इसमें उसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 4 स्टार मिले थे. Dzire में भी सेफ्टी बढ़ाने के लिए 6 एयरबैग्स, Electronic Stability Control (ESC) और पैदल यात्रियों की सुरक्षा जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Bharat NCAP प्रोग्राम
Bharat NCAP की शुरुआत 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की थी. इसका मकसद भारत की सड़कों पर चलने वाली कारों को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. इस प्रोग्राम में 3.5 टन तक की गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर उनकी सेफ्टी रेटिंग दी जाती है.

