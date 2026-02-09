Tata Harrier vs Maruti Victoris: पावर, कम्फर्ट और वैल्यू में कौन-सी एसयूवी भारतीय सड़कों पर है दमदार? यहां जानें सारी डिटेल्स

Tata Harrier vs Maruti Victoris: भारतीय सड़कों के लिए SUV चुनते समय ज़्यादातर खरीदार पावर, कम्फर्ट और वैल्यू फॉर मनी को सबसे ऊपर रखते हैं. इसी संदर्भ में टाटा हैरियर और मारुति विक्टोरिस दो ऐसी SUVs हैं जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करती हैं. दोनों की सोच, इंजीनियरिंग और यूज़र प्रोफाइल अलग है, इसलिए इनकी तुलना करना दिलचस्प हो जाता है.

पावर और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

अगर बात पावर और परफॉर्मेंस की करें, तो Tata Harrier साफ तौर पर आगे नज़र आती है. इसमें 2.0 लीटर का टर्बो डीज़ल इंजन मिलता है, जो करीब 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन हाईवे ड्राइविंग, ओवरटेकिंग और लंबी दूरी के सफर के लिए बेहद भरोसेमंद साबित होता है. भारी बॉडी होने के बावजूद Harrier की रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी भारतीय हाइवे और खराब सड़कों दोनों पर अच्छी रहती है.

वहीं Maruti Victoris में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है. इसकी पावर Harrier जितनी नहीं है, लेकिन शहर और रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए यह इंजन स्मूद, हल्का और ज्यादा माइलेज देने वाला है.

कम्फर्ट और इंटीरियर एक्सपीरियंस

कम्फर्ट और इंटीरियर एक्सपीरियंस के मामले में दोनों SUVs अलग रास्ता अपनाती हैं. Tata Harrier का केबिन बड़ा, मजबूत और प्रीमियम फील देता है. चौड़ी सीटें, बेहतर सस्पेंशन और लंबा व्हीलबेस इसे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आदर्श बनाते हैं. दूसरी ओर, Maruti Victoris का इंटीरियर ज्यादा मॉडर्न और टेक-लोडेड है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, कनेक्टेड कार फीचर्स और यूथ-फ्रेंडली डिज़ाइन मिलता है, जो शहरी फैमिली और युवा खरीदारों को खासा पसंद आता है.

सेफ्टी में कौन ज्यादा बेहतर?

सेफ्टी के मोर्चे पर दोनों ही SUVs मजबूत दावेदार हैं. Tata Harrier को Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जिसमें कई एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे फीचर्स शामिल हैं. Maruti Victoris भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और इसमें Level-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम दिए गए हैं, जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में एक कदम आगे रखते हैं.

वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो यहीं Victoris बाज़ी मारती दिखती है. Tata Harrier की कीमत आमतौर पर ऊँचे सेगमेंट में आती है, जबकि Maruti Victoris ज्यादा किफायती रेंज में उपलब्ध है और बेहतर माइलेज के कारण इसका रनिंग कॉस्ट भी कम पड़ता है.

ज़्यादा पावर, दमदार रोड प्रेज़ेंस और लॉन्ग-ड्राइव कम्फर्ट के लिए Tata Harrier बेहतर विकल्प है. वहीं अगर आपकी प्राथमिकता माइलेज, आधुनिक फीचर्स, सेफ्टी और बजट-फ्रेंडली SUV है, तो Maruti Victoris भारतीय सड़कों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होती है.

