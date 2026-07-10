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Tata Harrier और Safari का नया Stealth Edition हुआ लॉन्च, सड़क पर नए अवतार में दिखेंगी ये गाड़ियां, जानें इनकी खासियत

अगर आप अपनी एसयूवी कार को प्रीमियम और ऑल ब्लैक थीम के साथ खरीदना चाहते हैं तो कंपनी ने यह आप ही के लिए बनाया है. चलिए विस्तार से जानते हैं इनकी खासियत के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: July 10, 2026 12:13:05 PM IST

Tata Harrier और Safari का नया Stealth Edition हुआ लॉन्च, सड़क पर नए अवतार में दिखेंगी ये गाड़ियां, जानें इनकी खासियत


Tata Harrier Stealth Edition Launched: TATA Motors ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Tata Harrier और Safari के Stealth Edition को लॉन्च कर दिया है. दोनों ही गाड़ियों का नया एडिशन देखने में काफी दमदार और आकर्षक लग रहा है. दोनों ही गाड़ियों को ऑल ब्लैक थीम पर बनाया गया है, जो इन्हें एक अलग और प्रीमियम लुक देता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Stealth Editions लिमिटेड नंबर में नहीं आए हैं, बल्कि इन्हें रेगुलर लाइनअप का हिस्सा बनाया गया है. यह नया एडिशन इन गाड़ियों के Fearless Ultra और Accomplished Ultra वेरिएंट पर आधारित है.

अगर आप अपनी एसयूवी कार को प्रीमियम और ऑल ब्लैक थीम के साथ खरीदना चाहते हैं तो कंपनी ने यह आप ही के लिए बनाया है. चलिए विस्तार से जानते हैं इनकी खासियत के बारे में. 

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क्या है Stealth Edition की खासियत? 

टाटा हैरियर और टाटा सफारी के Stealth Edition में आपको पिछले वाले वैरिएंट से काफी कुछ अलग मिल जाता है. देखा जाए तो दोनों मॉडलों में सबसे बड़ा बदलाव इनके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में किया गया है. हालांकि, इनका इंजन पहले की ही तरह परफॉर्मेंस देगा और मैकेनिकल के सेटअप में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स में भी आपको काफी कुछ नया देखने के लिए मिल जाएगा. इसमें आपको 19-इंच मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स, फ्रंट फेंडर पर Stealth की प्रीमियम बैजिंग और Carbon Noir थीम दिया जाता है. 

फीचर्स में क्या होगा बदलाव?

इन दोनों ही कारों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.53-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS और सेफ्टी के तौर पर डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे दमदार फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और अन्य तरह के कई एडवांस फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं. 

किस कीमत पर लॉन्च हुई ये कारें? 

मीडिय रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Tata Harrier Stealth Edition की शुरुआती कीमत 23.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस कार की रोड प्रेजेंस पिछले मॉडल के मुकाबले कहीं अच्छी और आकर्षक मानी जा रही है. वहीं, Tata Safari Stealth Edition की शुरुआती कीमत 24.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. Safari Stealth Edition को 6-सीटर और 7-सीटर दोनों विकल्पों में खरीदा जा सकता है.

Tags: Tata Harrier Stealth Edition
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