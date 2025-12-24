Home > टेक - ऑटो > Tata Avinya Launch Date: भारत में कब लॉन्च होगी टाटा Avinya इलेक्ट्रिक कार, क्या हो सकती है इसकी कीमत?

Tata Avinya Launch Date: भारत में कब लॉन्च होगी टाटा Avinya इलेक्ट्रिक कार, क्या हो सकती है इसकी कीमत?

Tata Avinya Launch Date: टाटा मोटर्स अगले पांच साल में पांच नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करेगी. इनमें प्रीमियम Avinya EV शामिल है, जिसे 2026 के अंत तक लाने की योजना है. कंपनी EV तकनीक और चार्जिंग नेटवर्क में बड़ा निवेश करेगी.

December 24, 2025

Tata Avinya Launch Date: टाटा मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है. कंपनी ने घोषणा की है कि वो अगले पांच सालों में पांच नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करेगी. इसी योजना के तहत टाटा की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कार Avinya को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है. ये गाड़ी इस साल की शुरुआत में भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी और अब इसके लॉन्च की समयसीमा भी तय कर दी गई है.

 टाटा अविन्या की लॉन्च टाइमलाइन

टाटा मोटर्स के अनुसार, Avinya इलेक्ट्रिक कार को साल 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ ही टाटा प्रीमियम इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कदम रखेगी. ये लॉन्च कंपनी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अगली रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें नई तकनीक और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरिएंस पर ध्यान दिया जाएगा.

 प्लेटफॉर्म और तकनीक की जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा अविन्या कंपनी के नए Gen 3 इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाया गया है. इसमें बैटरी को नीचे की तरफ लगाया जाता है, जिससे गाड़ी को बेहतर संतुलन और ज्यादा केबिन स्पेस मिलता है.

इस प्लेटफॉर्म की मदद से लंबी ड्राइविंग रेंज, तेज चार्जिंग और बेहतर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल सकता है. इसके अलावा, इसमें पार्ट्स को इस तरह से फिट किया जाता है कि गाड़ी की मजबूती और सुरक्षा भी बेहतर हो.

 कीमत और इंटीरियर से जुड़ी उम्मीदें

अभी अविन्या की कीमत को लेकर कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. हालांकि, अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 22 लाख से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

इंटीरियर की बात करें तो अविन्या में फ्लैट फ्लोर डिजाइन दिया जा सकता है, जिससे अंदर ज्यादा जगह मिलेगी. इसका केबिन सादा और खुला होगा, जिसमें कम बटन और आरामदायक बैठने की व्यवस्था देखने को मिल सकती है.

 अलग ब्रांड के रूप में बिक्री की योजना

टाटा मोटर्स अविन्या को एक अलग ब्रांड के रूप में बेचने की योजना बना रही है. इसके लिए खास शोरूम और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ग्राहक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदारी कर सकें.

 टाटा की आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां

टाटा मोटर्स आने वाले समय में और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करेगी. Sierra.ev को Harrier EV वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. इसमें रियर व्हील और ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन मिल सकते हैं. वहीं, Punch.ev का नया रूप भी आएगा, जो टाटा की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV बनी रहेगी.

भविष्य की तैयारी

टाटा मोटर्स ने बताया है कि वो वित्त वर्ष 2025 से 2030 के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों पर 16,000 से 18,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसमें नई गाड़ियां और चार्जिंग नेटवर्क दोनों शामिल होंगे. कंपनी का लक्ष्य देशभर में 10 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स तैयार करना है.

कुल मिलाकर, टाटा मोटर्स की ये योजना भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

