Tata की बड़ी तैयारी, 2027 में लॉन्च होगी Avinya EV, जानें किन बड़ी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों को देगी टक्कर

Tata Avinya EV: जानी-मानी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट की मांग को देखते हुए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंट्री कर चुका है. टाटा द्वारा हैरियर, टाटा कर्व ईवी जैसी कई अन्य SUV कारें लॉन्च की जा चुकी हैं, जो मार्केट में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही हैं. अब टाटा लग्जरी और बड़ी कारों को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिन्हें इलेक्ट्रिक वर्जन में लाया जा सकता है. हाल ही में Tata Avinya EVकार को लेकर चर्चा काफी तेज है. टाटा को पसंद करने वाले लोग इस कार के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं.

यह एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है, जिसे कंपनी द्वारा भारतीय बाजार में साल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. देखने वाली बात यह है कि कौन सी ईवी कारें इससे टक्कर लेती हैं.

Tata Avinya EV के फीचर्स और परफॉर्मेंस

Tata Avinya EV में आपको कई लग्जरी फीचर्स मिल सकते हैं. इस कार में आपको फ्रंट और रियर LED लाइटिंग के साथ ही साथ 22 इंच के अलॉय व्हील्स और 360 डिग्री कैमरा का भी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा कार में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर ADAS, पैसेंजर वाइड वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग देखने के लिए मिल सकेगी. माना जा रहा है कि इस कार में 75 kWh और 90 kWh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो सिंगल या फुल चार्जिंग में 500 किलोमीटर की रेंज निकाल सकती है.

किन लग्जरी कारों के साथ होगा मुकाबला?

माना जा रहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस कार का मुकाबला Chery-JLR के साथ ही साथ Mahindra XEV 9e के साथ हो सकता है. यह दोनों ही कारें न केवल इलेक्ट्रिक हैं, बल्कि कई लग्जरी फीचर्स से भी लैस हैं. यही नहीं, Mahindra BE 07, जोकि महिंद्रा की एक अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है, कहीं न कहीं इस कार के साथ भी Tata Avinya EV का मुकाबला हो सकता है. वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई VinFast VF 7 भी इस कार को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है. इसनके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रिक कारें हैं, जो भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ बनाए बैठी हैं.