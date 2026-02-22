Home > टेक - ऑटो > टाटा अल्ट्रोज और होंडा जैज में से कौन सी कार का इंजन ज्यादा बेहतर, कौन ज्यादा कंफर्टेबल?

टाटा अल्ट्रोज और होंडा जैज में से कौन सी कार का इंजन ज्यादा बेहतर, कौन ज्यादा कंफर्टेबल?

Tata Altroz vs Honda Jazz Comparision: अगर आप कम बजट में कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लें तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेकर आए हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 22, 2026 12:15:27 PM IST

Tata Altroz vs Honda Jazz
Tata Altroz vs Honda Jazz


Tata Altroz vs Honda Jazz which is better: टाटा अल्ट्रोज और होंडा जैज दोनों प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की शानदार कारें हैं. टाटा अल्ट्रोज 2025 मॉडल में मॉडर्न डिजाइन, नए फीचर्स और कई इंजन ऑप्शन के साथ आती है. इसमें पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों ऑप्शन मिलते हैं और ये 5-स्टार सेफटी वाली कार है. वहीं, होंडा जैज की खासियत इसका बड़ा और आरामदायक केबिन और 1.2L i-VTEC पेट्रोल इंजन है. ये कार भरोसेमंद और आरामदायक ड्राइव देती है, लेकिन इसमें डीजल और CNG ऑप्शन नहीं हैं और कीमत थोड़ी ज्यादा है.

कीमत और इंजन ऑप्शन

टाटा अल्ट्रोज की कीमत लगभग ₹6.30 लाख से ₹10 लाख से ऊपर तक है. इसके कई इंजन और ईंधन ऑप्शन होने की वजह से ये ज्यादा किफायती और लचीली कार मानी जाती है. होंडा जैज की कीमत लगभग ₹8.11 लाख से ₹10.32 लाख तक है. ये थोड़ी महंगी है और इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है. इसलिए जो लोग ज्यादा ऑप्शन और किफायती कार चाहते हैं, उनके लिए अल्ट्रोज बेहतर है.

शानदार ड्राइविंग एक्सपीरिएंस

टाटा अल्ट्रोज में 1.2L पेट्रोल, 1.5L डीजल और CNG इंजन ऑप्शन हैं. इसमें ऑटोमैटिक (DCA) गियरबॉक्स भी मिलता है, जिससे शहर में ड्राइव करना आसान होता है. होंडा जैज में केवल 1.2L पेट्रोल इंजन है. ये इंजन बहुत भरोसेमंद और स्मूद है, लेकिन इसमें कोई अन्य ऑप्शन नहीं हैं. इसलिए अगर आपको ज्यादा ड्राइविंग ऑप्शन चाहिए तो अल्ट्रोज अच्छा है.

सेफटी में कौन बेहतर?

सेफटी के मामले में टाटा अल्ट्रोज आगे है. इसे भारत NCAP द्वारा 5-स्टार सेफटी रेटिंग मिली है. इसका मतलब है कि कार की बॉडी और सेफटी सिस्टम बहुत मजबूत हैं. होंडा जैज भी सेफ है, लेकिन अल्ट्रोज जितनी हाई रेटिंग नहीं पाई है. इसलिए परिवार की सेफटी के लिए अल्ट्रोज एक भरोसेमंद ऑप्शन है.

डिजाइन और केबिन स्पेस

टाटा अल्ट्रोज का डिजाइन मॉडर्न और स्टाइलिश है. इसके नए वर्जन में बड़ी टचस्क्रीन और कई नए फीचर्स भी मिलते हैं. होंडा जैज का डिजाइन ऊंचा और लंबा है. इसके कारण केबिन में ज्यादा जगह मिलती है और अंदर बैठने वाले आराम से जगह पा सकते हैं. इसलिए अगर ज्यादा स्पेस चाहिए तो जैज बेहतर ऑप्शन है.

माइलेज और ईंधन की बचत

टाटा अल्ट्रोज का पेट्रोल वर्जन लगभग 19 kmpl तक माइलेज देता है. डीजल वर्जन और CNG वर्जन भी ईंधन में किफायती हैं. होंडा जैज का पेट्रोल इंजन भी अच्छा माइलेज देता है, लेकिन अल्ट्रोज जितने ऑप्शन और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देता.

अगर आप एक मॉडर्न, सेफ और लचीली कार चाहते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और CNG ऑप्शन भी हों, तो टाटा अल्ट्रोज आपके लिए सही है. अगर आपको ज्यादा केबिन स्पेस, आराम से बैठने का एक्सपीरिएंस और शानदार पेट्रोल इंजन चाहिए और कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो होंडा जैज आपके लिए बेहतर है. 

Tags: Honda Jazz priceTata Altroz priceTata Altroz vs Honda Jazz
