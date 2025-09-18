3,4 या 5 स्टार…Tata Altroz Facelift को कितनी मिली Bharat NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग?
Bharat NCAP की रिपोर्ट के अनुसार यह सेफ्टी रेटिंग Tata Altroz के पेट्रोल, डीजल और CNG पावरट्रेन वाले वेरिएंट्स पर लागू होती है. Tata Motors का लंबे समय से सुरक्षा पर दिया गया जोर Altroz को बाजार में सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित हैचबैक कारों में शामिल करता है.

By: Renu chouhan | Published: September 18, 2025 9:39:00 AM IST

टाटा मोटर्स की हैचबैक Tata Altroz फेसलिफ्ट ने भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है. यह कार अब भारतीय बाजार में बिकने वाली सबसे सुरक्षित हैचबैक कारों में गिनी जा रही है. इस टेस्ट में Altroz को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 32 में से 29.65 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के लिए 49 में से 44.90 पॉइंट मिले हैं.

वयस्क यात्री सुरक्षा
Altroz का एडल्ट ऑक्यूपेंट क्रैश टेस्ट रिजल्ट काफी प्रभावशाली रहा. फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 16 में से 15.55 पॉइंट और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में 16 में से 14.11 पॉइंट मिले. टेस्ट में यह साबित हुआ कि कार ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को अच्छी सुरक्षा देती है. खास बात यह रही कि साइड इम्पैक्ट और पोल टेस्ट के दौरान यात्रियों के सिर की पूरी तरह सुरक्षा दर्ज की गई.

बच्चों की सुरक्षा
बच्चों के लिए Altroz ने शानदार रिजल्ट हासिल किया. इसे 49 में से 44.90 पॉइंट मिले. टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चों की डमी को पीछे की ओर मुँह करके लगाई गई सीटों पर बिठाया गया, जिन्हें ISOFIX एंकरेज और सपोर्ट लेग्स से पूरी तरह सुरक्षित किया गया. चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन स्कोर में इसे 12 में से 12 पॉइंट और डायनामिक स्कोर में 24 में से 23.90 पॉइंट मिले.

Altroz के सेफ्टी फीचर्स
क्रैश टेस्ट में जिस मॉडल को शामिल किया गया, उसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, सीटबेल्ट प्रीटेंशनर्स और लोड लिमिटर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद थे. इसके अलावा Altroz के सभी वेरिएंट्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), पैदल यात्री सुरक्षा प्रणाली, सीट बेल्ट रिमाइंडर और पीछे की सीटों के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट दिए गए हैं.

सभी वेरिएंट्स के लिए लागू
Bharat NCAP की रिपोर्ट के अनुसार यह सेफ्टी रेटिंग Tata Altroz के पेट्रोल, डीजल और CNG पावरट्रेन वाले वेरिएंट्स पर लागू होती है. Tata Motors का लंबे समय से सुरक्षा पर दिया गया जोर Altroz को बाजार में सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित हैचबैक कारों में शामिल करता है.

