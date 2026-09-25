Tata Aeris Launched: भारत में लॉन्च हुई टाटा एरिस, बेहतरीन सेफ्टी के साथ दमदार फीचर्स, कीमत महज इतने लाख रुपये

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Tata Aeris Launched: टाटा मोटर्स ने अपनी नई सब-कॉम्पैक्ट सेडान Tata Aeris को भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है. इस कार को लॉन्च के बाद से ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यह ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है. कंपनी ने इस कार में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए फीचर्स को भी पीछे नहीं छोड़ा है. इसमें आपको कई दमदार फीचर्स और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी. कंपनी ने इस कार को पेट्रोल और iCNG दोनों विकल्पों में लॉन्च किया है.
यह कार मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा को मार्केट में कड़ी टक्कर दे सकती है. माना जा रहा है कि यह कार मार्केट में टिगोर को रिप्लेस करेगी. चलिए जानते हैं इस कार के फीचर्स और परफॉर्मेंस आदि के बारे में.
टाटा एरिस के फीचर्स
टाटा एरिस में आपको AeroLux वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स के साथ ही साथ 10.25 इंच का HD टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 4.75 इंच का डिजिटल आइलैंड क्लस्टर भी दिया गया है. इसमें आपको सेगमेंट-फर्स्ट डुअल स्मार्टफोन डेक और वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा मिलती है. इसमें पैसेंजर्स के लिए आरामदायक केबिन भी दिया गया है. इसमें कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इस कार में आपको iRA कनेक्टेड टेक्नॉलजी मिल जाएगी साथ ही 65W टाइप-सी फास्ट चार्जर्स भी दिए गए हैं. खास बात यह है कि कार की कीमत महज 5.29 लाख रुपये रखी गई है.
कैसी है गाड़ी की परफॉर्मेंस?
ऑल न्यू एरिस में आपको 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी (AMT) दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ जोड़ा गया है. कंपनी ने सीएनजी सेगमेंट में भी ऑटोमैटिक का विकल्प देते हुए iCNG AMT तकनीक दी है. सुरक्षा के लिहाज से 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किया गया है. माना जा रहा है कि इस कार में आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ही अच्छी माइलेज मिल जाएगी.