Phone Problem: आपका स्मार्टफोन भी तो नहीं दे रहा खराब होने के संकेत? बैटरी से लेकर स्क्रीन तक, न करें नजरअंदाज

Phone Problem: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. ऑनलाइन पेमेंट करना हो, जरूरी कॉल करनी हो, ऑफिस का काम निपटाना हो, सोशल मीडिया चलाना हो या फिर मनोरंजन करना हो, इन सभी कामों के लिए स्मार्टफोन पर हमारी निर्भरता काफी बढ़ गई है.

ऐसे में अगर अचानक फोन खराब हो जाए, तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं. परेशानी तब और बढ़ जाती है, जब फोन में कोई बड़ी खराबी आ जाती है और उसे ठीक कराने के लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ती है.

1. बैटरी तेजी से खत्म होना

स्मार्टफोन की बैटरी समय के साथ अपनी क्षमता खो सकती है. अगर आपका फोन पहले एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन चल जाता था, लेकिन अब सामान्य इस्तेमाल के दौरान भी कुछ ही घंटों में उसकी बैटरी खत्म होने लगती है, तो इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए. खासकर तब, जब आप फोन का इस्तेमाल पहले की तरह ही कर रहे हों और इसके बावजूद बैटरी तेजी से गिर रही हो. यह फोन खराब होने का संकेत हो सकता है.

2. बार-बार हैंग होना

अगर आपका स्मार्टफोन बार-बार अटकने लगा है, ऐप्स खुलने में ज्यादा समय ले रहे हैं या फोन इस्तेमाल करते समय अचानक बंद होकर दोबारा चालू हो जाता है, तो इन समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खासकर तब, जब पहले फोन सामान्य तरीके से काम करता था और हाल ही में इस तरह की दिक्कतें शुरू हुई हैं. फोन हैंग होने की समस्या हमेशा हार्डवेयर खराब होने का संकेत नहीं होती. कई बार फोन की इंटरनल स्टोरेज लगभग भर जाने, किसी ऐप में गड़बड़ी होने, पुराने सॉफ्टवेयर या जरूरत से ज्यादा ऐप्स एक साथ चलाने के कारण भी ऐसा हो सकता है.

3. जरूरत से ज्यादा गर्म होना