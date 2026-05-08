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अब पेट्रोल और CNG पर नहीं बल्कि, हाइड्रोजन पर चलेगी Swift Car, कंपनी ने पेश की नई टेक्नोलॉजी

हालांकि, अब तक यह कार केवल पेट्रोल, सीएनजी, माइल्ड हाइब्रिड और डीजल इंजन में ही आती थी. स्विफ्ट दुनियाभर में बिकने वाली उन कारों में शुमार है, जिसे न केवल पसंद किया जाता है, बल्कि जो सेल के मामले में भी टॉप पर ही रहती है.

By: Kunal Mishra | Published: May 8, 2026 12:35:57 PM IST

अब पेट्रोल और CNG पर नहीं बल्कि, हाइड्रोजन पर चलेगी Swift Car, कंपनी ने पेश की नई टेक्नोलॉजी


swift hydrogen engine: हाल ही में हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया गया था, जोकि पूरी तरह से सफल रहा. अब कार के साथ भी कुछ ऐसी बात सुनने को मिल रही है. जी हां, Suzuki Motor Corporation और मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी AVL ने 2026 Vienna Motor Symposium दुनिया की जानी-मानी कार मारुति स्विफ्ट को हाइड्रोजन इंजन के साथ पेश किया है. देखा जाए तो अब भविष्य में स्विफ्ट का हाइड्रोजन वर्जन भी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है.

हालांकि, अब तक यह कार केवल पेट्रोल, सीएनजी, माइल्ड हाइब्रिड और डीजल इंजन में ही आती थी. स्विफ्ट दुनियाभर में बिकने वाली उन कारों में शुमार है, जिसे न केवल पसंद किया जाता है, बल्कि जो सेल के मामले में भी टॉप पर ही रहती है. 

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कैसा है हाइड्रोजन कारों का भविष्य?

देखा जाए तो फिलहाल भारत में हाइड्रोजन कारें नहीं बिकती हैं. लेकिन, स्विफ्ट के हाइड्रोजन इंजन को पेश किए जाने के बाद हाइड्रोजन कारों का देश में भविष्य उज्वल होता नजर आ रहा है. माना जा रहा है कि आगे चलकर देश में हाइड्रोजन कारों को पूरी तरह से चलाया जा सकेगा. इससे भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नया मोड़ देखने के लिए मिलेगा. 

कैसे काम करती हैं हाइड्रोजन कारें? 

इन कारों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है. दरअसल, हाइड्रोजन को कार की टंकी में स्टोर किया जाता है ठीक उसी तरह जिस तरह से पेट्रोल और डीजल को स्टोर किया जाता है. इस हाइड्रोजन की मदद से बिजली बनाई जाती है, जो बैटरी को चार्ज करने का काम करती है. इससे कार में लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर मिलती है, जिससे कार चल सकती है. इस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कार में 0 फीसदी प्रदूषण रहता है. हाइड्रोजन वाले वाहनों पर फिलहाल लगातार काम किया जा रहा है, जिससे भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को देश में लाकर तेजी से आगे बढ़ाया जा सके. 

Tags: swift hydrogen engine
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