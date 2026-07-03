Suzuki XL7 Facelift vs Maruti Brezza Facelift: फैमिली के लिए लेना चाहते हैं Spacious Car? फीचर्स से माइलेज तक क्या रहेगी बेस्ट

Suzuki XL7 Facelift vs Maruti Brezza Facelift: भारतीय कार बाजार में कॉम्पैक्ट या मिड साइज SUV कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. चाहे ग्रामीण इलाकों की सड़कें हो या फिर शहरों में ट्रैफिक वाले रास्तों पर चलने की बात हो कॉम्पैक्ट एसयूवी ऐसे रास्तों पर काफी सफल रही हैं. अगर आपका बजट 10 से 15 लाख रुपये के बीच में है तो ऐसे में आपके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन मौजूद हैं. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में दो नई फेसलिफ्ट कारों की एंट्री होने वाली हैं. Suzuki XL7 Facelift vs Maruti Brezza Facelift दोनों ही कारें मार्केट में उतरने के लिए तैयार हैं.

जल्दी ही इन कारों को भारत में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, इंजन से लेकर परफॉर्मेंस तक में ये दोनों ही कारें काफी जबरदस्त मानी जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में.

फीचर्स में कौन रहेगी ज्यादा बेस्ट?

Suzuki XL7 में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और डिजिटल इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर के साथ ही 360 डिग्री कैमरा मिलता है. इस कार में आपको अपडेटेड इंटीरियर के साथ ही साथ अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं. वहीं, बात करें अगर Maruti Brezza Facelift की तो इस कार में आपको 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स भी दी जाती हैं. माना जा रहा है कि ब्रेजा के फेसलिफ्ट वर्जन में आपको हाइवे पर आरामदायक क्रूजिंग का भी ऑप्शन दिया जा सकता है.

परफॉर्मेंस और पावर में कौन कैसा?

Suzuki XL7 में आपको 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जोकि 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करने की क्षमता देती है. इसके अलावा इसके फेसलिफ्ट मॉडल में 5 स्पीड ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल सकता है. कार की परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो सकती है. वहीं, ब्रेजा के फेसलिफ्ट वर्जन में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें 103 bhp की पावर मिलने के साथ ही 137 Nm का टॉर्क भी मिलता है. हालांकि, पावर और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही कारें काफी बेहतरीन मानी जाती हैं.