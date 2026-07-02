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नए अवतार में लॉन्च होगी Suzuki XL7 फेसलिफ्ट, टेस्टिंग के दौरान दिखी कार की झलक, जानें फीचर्स और अन्य डिटेल

इस कार में पिछले मॉडल की तुलना में कई बदलाव करने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि पिछले मॉडल की तुलना में इस बार ज्यादा और कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. कंपनी इस बार बाजार में Suzuki XL के फेसलिफ्ट वर्जन को मार्केट में उतार सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: July 2, 2026 5:20:01 PM IST

नए अवतार में लॉन्च होगी Suzuki XL7 फेसलिफ्ट, टेस्टिंग के दौरान दिखी कार की झलक, जानें फीचर्स और अन्य डिटेल


Suzuki XL7 Facelift: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में Suzuki XL सीरीज का काफी बोलबाला रहा है. यह सीरीज कार निर्माता कंपनी सुजुकी की काफी सफल सीरीज रही है, जिसे खासतौर पर फैमिली पर्पस के लिए बनाया गया था. फिलहाल Suzuki XL6 ऑटो मार्केट में अपना जलवा बरकरार रखे हुए है. यह कार ग्राहकों के लिए काफी किफायती और यूजर फ्रेंडली साबित हो रही है. अब इस कार को अपडेट करने का समय आ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्दी ही Suzuki XL7 को भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में उतारा जा सकता है.

इस कार में पिछले मॉडल की तुलना में कई बदलाव करने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि पिछले मॉडल की तुलना में इस बार ज्यादा और कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. कंपनी इस बार बाजार में Suzuki XL के फेसलिफ्ट वर्जन को मार्केट में उतार सकती है. 

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लीक में देखा गया नया लुक 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में XL7 के लीक में नए लुक को देखा गया है. कार का नया लुक अपने पिछले मॉडल से ज्यादा शानदार और आकर्षक है. इस बार के मॉडल में कंपनी ने अपडेट करके सिंगल और एक बड़ी ग्रिल दी हैं, जो फेसिया की ऊंचाई तक फैली हुई है. फिलहाल कार को 29 जुलाई को इंडोनेशिया में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, इस कार को साल 2026 के आखिर में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस बार कार में कई जबरदस्त फीचर्स और एक बेहतरीन पावर देखने के लिए मिल सकती है. फेसलिफ्ट वर्जन में आपको एक बड़ा और दमदार इंजन भी मिल सकता है. 

Suzuki XL7 के फीचर्स और पावर 

बात की जाए अगर Suzuki XL7 के पावर और फीचर्स की तो इस कार में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) के साथ ही साथ नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं. वहीं, इस कार में 360 डिग्री कैमरा और डिजिटल इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर और एक अपडेटेड इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा. इस कार में आपको 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जोकि 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट कर सकती है. माना जा रहा है कि भारत में लॉन्च होने वाले इसके फेसलिफ्ट मॉडल में 5 स्पीड ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जा सकता है. 

Tags: Suzuki XL7 Facelift
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