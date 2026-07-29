Maruti Suzuki XL7 Facelift: नया लुक, बड़ा टचस्क्रीन और प्रीमियम फीचर्स… जानें भारत में कितनी होगी कीमत

इंडोनेशिया ऑटो शो (GIIAS 2026) में सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय MPV XL7 के फेसलिफ्ट अवतार को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. इंडोनेशियाई बाजार में 7-सीटर लेआउट के कारण इसे XL7 कहा जाता है, जबकि भारत में यह 6-सीटर अवतार में Maruti Suzuki XL6 के नाम से बेची जाती है. इस नए फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक बदलावों के साथ नए फीचर्स जोड़े गए हैं.

माना जा रहा है कि इंडोनेशिया-स्पेक XL7 में दिखे ये बड़े बदलाव जल्द ही भारत में आने वाली मारुति सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट का भी हिस्सा बनेंगे.

मुख्य बदलाव

नया और बड़ा फ्रंट ग्रिल व नया बम्पर

दो नए आकर्षक एक्सटीरियर कलर ऑप्शन

डैशबोर्ड पर नई ट्रिम और बड़ा 9.0-इंच का टचस्क्रीन

सामने से बदला-बदला लुक

नई सुजुकी XL7 फेसलिफ्ट का ओवरऑल बॉडी शेप और प्रोफाइल तो मौजूदा मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट फेस (सामने के हिस्से) में दिखता है.

पहले के मुकाबले ग्रिल अब ज्यादा चौड़ी और लंबी है, जो कार को सामने से काफी बोल्ड और मस्कुलर लुक देती है. इस ग्रिल को पूरी तरह से ब्लैक फिनिश दिया गया है, जहां केवल सुजुकी का लोगो ही क्रोम में चमकता है.

कार के फ्रंट बम्पर को नया रूप दिया गया है, जिसमें दोनों तरफ C-शेप के एयर-इंटेक्स और नीचे फॉग लैंप हाउसिंग मिलती है. बम्पर पर मौजूद सैटिन सिल्वर गार्निश की डिजाइन भी अपडेट की गई है.

साइड में ऑल-ब्लैक 16-इंच अलॉय व्हील्स, डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स और ORVMs के साथ डुअल-टोन कलर स्कीम दी गई है. व्हील आर्च की ब्लैक क्लैडिंग और साइड सिल की सिल्वर स्ट्रिप को बरकरार रखा गया है.

इंडोनेशियाई बाजार के लिए इसमें दो नए रंग—आइस ग्रैविश ब्लू-ब्लैक (Ice Grayish Blue-Black) और मार्बल ब्लैक (Marble Black) शामिल किए गए हैं.

इंटीरियर और फीचर्स: केबिन में प्रीमियम टच

केबिन के अंदर बदलाव भले ही सूक्ष्म हों, लेकिन वे सफर के अनुभव को और बेहतर बनाते हैं:

डैशबोर्ड पर अब Metallic Hagane Dark Silver इंसर्ट ट्रिम देखने को मिलता है.

इंडोनेशियाई मॉडल के सभी वेरिएंट्स में अब 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है. इसके साथ ही Arkamys के नए साउंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से ऑडियो क्वालिटी को अपग्रेड किया गया है.

भारत में बिकने वाली मौजूदा XL6 के टॉप मॉडल में पहले से ही Arkamys ऑडियो, 360-डिग्री कैमरा, TPMS और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) जैसे फीचर्स मिलते हैं. आने वाले भारतीय फेसलिफ्ट मॉडल में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (रियर ब्लोअर के साथ), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कनेक्टेड कार टेक के साथ 6 एयरबैग्स, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट और ISOFIX एंकर पॉइंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स भी बरकरार रहेंगे.

हुड के नीचे कोई बदलाव नहीं

इंडोनेशियाई मॉडल: वहां इस कार में पुराना 1.5-लीटर K15B पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है.

भारतीय मॉडल (संभावित): भारत में आने वाली Maruti Suzuki XL6 फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.5-लीटर K15C इंजन ही जारी रहने की उम्मीद है.

पेट्रोल: 103hp की पावर और 139Nm का टॉर्क.

CNG: 88hp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क.

ट्रांसमिशन: 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प.

संभावित कीमत

मौजूदा Maruti Suzuki XL6 की भारत में एक्स-शोरूम कीमत ₹11.57 लाख से ₹13.89 लाख के बीच है. नए कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट्स के बाद आगामी XL6 फेसलिफ्ट की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.