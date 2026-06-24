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ऑफ-रोडिंग से लेकर हाईवे क्रूजिंग तक, किस बाइक में मिलेगी ज्यादा रफ्तार, क्या रहेगी वैल्यू फॉर मनी

दोनों ही बाइकें सेगमेंट की काफी अच्छी मोटरसाइकिलें हैं, जिनमें अच्छी पावर देखने के लिए मिलती है. वहीं, दोनों ही बाइकें एक बेहतरीन लुक के साथ आती हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के कुछ अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 24, 2026 6:38:23 PM IST

ऑफ-रोडिंग से लेकर हाईवे क्रूजिंग तक, किस बाइक में मिलेगी ज्यादा रफ्तार, क्या रहेगी वैल्यू फॉर मनी


Suzuki SV-7GX vs Triumph Scrambler 400 XC: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पिछले कुछ साल के दौरान एडवेंचर और स्क्रैम्बलर बाइक्स की मांग तेजी से बढ़ी है. आमतौर पर इन बाइक्स को लोग काफी पसंद करते हैं. ये बाइकें शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर हाइवे पर लंबी राइड करने में भी सक्षम मानी जाती हैं. हालांकि, कुछ लोग इन बाइकों के बीच काफी कंफ्य़ूज रहते हैं कि आखिर उनकी जरूरत के हिसाब से कौन सी बाइक लेनी सही रहेगी. अगर आप भी एडवेंचर टूरिंग या ऑफ-रोडिंग के शौकीन हैं, तो Suzuki SV-7GX vs Triumph Scrambler 400 XC में से कोई भी बाइक ले सकते हैं.

दोनों ही बाइकें सेगमेंट की काफी अच्छी मोटरसाइकिलें हैं, जिनमें अच्छी पावर देखने के लिए मिलती है. वहीं, दोनों ही बाइकें एक बेहतरीन लुक के साथ आती हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के कुछ अंतर के बारे में. 

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कैसे हैं दोनों बाइकों के फीचर्स?

Suzuki SV-7GX में ब्लूटूथ स्मार्टफोन इंटीग्रेशन और टर्न बाय टर्न नैविगेशन के अलावा ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल और 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले दी जाती है. यह बाइक लुक्स में भी काफी आकर्षक नजर आती है. वहीं, बात करें अगर Triumph Scrambler 400 XC की तो इसमें आपको स्विचेबल ऑफ रोड ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. इस बाइक में आपको एलईडी लाइटिंग के साथ ही साथ USB चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है. हालांकि, फीचर्स के मामले में भी दोनों बाइकों में कड़ी टक्कर देखनो को मिलती है. 

परफॉर्मेंस में कौन कैसा? 

Suzuki SV-7GX में आपको 645 cc Liquid-Cooled V-Twin इंजन मिल जाता है. यह दमदार इंजन आपको 73.4 hp की पावर देने के साथ-साथ 64 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इसमें आपको 17.4 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ Triumph Scrambler 400 XC में 398cc का दमदार इंजन दिया जाता है. जो 39.5bhp की पावर देती है. 

Tags: Suzuki SV-7GX
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