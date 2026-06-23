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एडवेंचर बाइक खरीदने का प्लान? Suzuki SV-7GX vs V-Strom 250 में क्या लेना रहेगा सही? जानें दोनों में अंतर

दोनों बाइक्स अलग-अलग तरह के राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं अगर आप दोनों में से कोई बाइक लेने जा रहे हैं तो ऐसे में दोनों के बीच अंतर जरूर देख लेना चाहिए. चलिए जानते हैंदोनों बाइकों में क्या और कैसे अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 23, 2026 6:16:18 PM IST

एडवेंचर बाइक खरीदने का प्लान? Suzuki SV-7GX vs V-Strom 250 में क्या लेना रहेगा सही? जानें दोनों में अंतर


Suzuki SV-7GX vs Suzuki V-Strom 250: भारत में एडवेंचर टूरिंग का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. पहले जहां लोग सिर्फ शहर के अंदर चलने वाली मोटरसाइकिलों को लेना पसंद करते थे, वहीं अब लंबी दूरी की यात्राएं करने और पहाड़ी रास्ते पर ड्राइव करने के लिए एडवेंचर बाइकों को लेना पसंद करते हैं. हालांकि, कई बार इनमें मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर रहेगी. कंपनी की Suzuki SV-7GX और Suzuki V-Strom 250 इन दिनों चर्चा में हैं.

दोनों बाइक्स अलग-अलग तरह के राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं अगर आप दोनों में से कोई बाइक लेने जा रहे हैं तो ऐसे में दोनों के बीच अंतर जरूर देख लेना चाहिए. चलिए जानते हैंदोनों बाइकों में क्या और कैसे अंतर देखने के लिए मिलते हैं. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा सही? 

Suzuki SV-7GX में 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले और ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल देखने के लिए मिलता है. इसके साथ ही इस बाइक में ब्लूटूथ स्मार्टफोन इंटीग्रेशन और टर्न बाय टर्न नैविगेशन भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Suzuki V-Strom 250 में आपको LED headlamp और एलईडी टेललाइट के साथ ही साथ ब्लूटूथ एनेबल्ड डिजिटल कंसोल भी दिया जाता है. इस बाइक में 205mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और बेहतर राइडिंग पोजिशन भी देखने के लिए मिल जाती है. 

कैसी मिलेगी परफॉर्मेंस?

Suzuki SV-7GX में आपको 645 cc Liquid-Cooled V-Twin इंजन मिल जाता है, जिसमें 17.4 लीटर का टैंक और एक अच्छी माइलेज देखने के लिए मिल जाती है. यह बाइक 73.4 hp की पावर देने के साथ-साथ 64 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Suzuki V-Strom 250 में 249cc oil-cooled इंजन और 205 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है. इस बाइक में आपको 26.5 PS की पावर मिलने के साथ-साथ 22.2 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है. 

Tags: Suzuki SV-7GX
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