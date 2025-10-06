‘समोसे-कचोड़ी’ की तरह बिक रहीं इस जापानी कंपनी की बाइक! धक्का-मुक्की करके खरीद रहे लोग

जापान की दिग्गज ऑटो कंपनी सुजुकी मोटरसाइकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने सितंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी की है, और इस बार कंपनी ने एक नया कीर्तिमान बनाया है. सुजुकी ने सितंबर के महीने में कुल 1,23,550 दोपहिया वाहन बेचे हैं. यह आंकड़ा पिछले साल सितंबर 2024 में बेची गई 99,185 यूनिट्स से 25 फीसदी ज्यादा है. इस प्रदर्शन से कंपनी ने त्योहारों के मौसम की शानदार शुरुआत की है.

घरेलू बाजार में 37% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी

सुजुकी की सबसे बड़ी सफलता घरेलू बिक्री में देखने को मिली है. कंपनी ने भारत में सितंबर 2025 में 1,05,886 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 77,263 यूनिट्स था. यानी कंपनी ने घरेलू बाजार में 37 फीसदी की सालाना वृद्धि दर्ज की है. इस तेजी का कारण माना जा रहा है त्योहारों की बढ़ती मांग और हाल ही में लागू GST 2.0 सुधार, जिसने उपभोक्ताओं को खरीदारी के लिए प्रेरित किया.

निर्यात में आई थोड़ी गिरावट

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुजुकी को मामूली झटका लगा है. सितंबर 2025 में कंपनी ने 17,664 यूनिट्स का निर्यात किया, जो पिछले साल के 21,922 यूनिट्स के मुकाबले थोड़ा कम है. इसके बावजूद कंपनी की कुल बिक्री में मजबूती बरकरार रही.

सुजुकी की टॉप सेलिंग बाइक्स और स्कूटर

इस शानदार सेल्स परफॉर्मेंस में कंपनी की हिट स्कूटर एक्सेस 125 (Access 125) और दमदार बाइक जिक्सर सीरीज (Gixxer Series) का बड़ा योगदान रहा है. दोनों मॉडल्स लगातार अपने सेगमेंट में ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं.

स्पेयर पार्ट्स में भी बना रिकॉर्ड

सुजुकी ने सिर्फ टू-व्हीलर सेल्स ही नहीं बढ़ाई, बल्कि स्पेयर पार्ट्स की बिक्री में भी नया रिकॉर्ड बनाया. सितंबर 2025 में कंपनी ने 88.10 करोड़ रुपये के स्पेयर पार्ट्स बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 17 फीसदी ज्यादा है. यह लगातार तीसरा महीना है जब कंपनी ने इस सेगमेंट में ग्रोथ दर्ज की है.

नए रंग और खास पार्टनरशिप

सितंबर का महीना सुजुकी के लिए सिर्फ सेल्स के लिहाज से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट इनोवेशन के मामले में भी खास रहा. कंपनी ने अपनी पॉपुलर बाइक V-STROM SX के लिए 4 नए कलर ऑप्शन पेश किए और ग्राफिक्स को भी अपडेट किया. इसके अलावा, सुजुकी ने एवेनिस X नारुतो लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया, जो युवाओं के बीच काफी चर्चा में है. कंपनी ने ग्राहकों की सुविधा के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ रिटेल फाइनेंसिंग की साझेदारी भी की है, जिससे दोपहिया वाहन खरीदना और आसान हो गया है.