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Suzuki GSX250R vs Yamaha FZ में कौन-सी बाइक रहेगी बेहतर? फीचर्स से परफॉर्मेंस तक में क्या है अंतर

अगर आप स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो Suzuki GSX250R vs Yamaha FZ में से कोई भी बाइक ले सकते हैं. हालांकि, दोनों ही बाइकें फीचर्स से परफॉर्मेंस तक में काफी दमदार हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 27, 2026 6:23:46 PM IST

Suzuki GSX250R vs Yamaha FZ में कौन-सी बाइक रहेगी बेहतर? फीचर्स से परफॉर्मेंस तक में क्या है अंतर


Suzuki GSX250R vs Yamaha FZ: भारतीय बाइक बाजार में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई तरह की मोटरसाइकिलें मौजूद हैं. आप अपने सेगमेंट के हिसाब से बाइक ले सकते हैं. आज के समय में कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के साथ कई दमदार बाइकें आती हैं. स्पोर्ट्स बाइकों में आपको दमदार इंजन मिलने के साथ ही साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस और तेज स्पीड भी मिल जाती है.
अगर आप स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो Suzuki GSX250R vs Yamaha FZ में से कोई भी बाइक ले सकते हैं. हालांकि, दोनों ही बाइकें फीचर्स से परफॉर्मेंस तक में काफी दमदार हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के अंतर के बारे में. 

फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार? 

Suzuki GSX250R में आपको LED टेललाइट, एलईडी पोजिशन लाइट और एलसीडी इंस्ट्रुमेंट पैनल मिल जाते हैं. इस बाइक में आपको टेलिस्कोपिक, कॉइल स्प्रिंग, ऑयल डैंप्ड रियर सस्पेंशन का भी ऑप्शन दिया जा सकता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Yamaha FZ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल और सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है. इस बाइक में फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है. 

परफॉर्मेंस में कौन है बेस्ट? 

Suzuki GSX250R में आपको 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड, SOHC, parallel-twinPower मिलता है. यह बाइक 25 PS का टॉर्क जनरेट करने के साथ ही साथ 23.3 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती हलै. इसमें आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स और 15 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ Yamaha FZ में आपको Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2 valve 149 cc का इंजन मिल जाता है. इसमें आपको 12.4 PS की पावर मिलने के अलावा 13.3 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है.

Tags: Suzuki GSX250R
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