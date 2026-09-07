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बजट से लेकर स्पीड तक, Suzuki GSX250R vs Yamaha FZ में कौन-सी बाइक है बेहतर? जानें अंतर

दोनों ही बाइकें बेहतर इंजन, डिजाइन और परफॉर्मेंस के साथ आती हैं. लेकिन, दोनों में से किसी भी बाइक को लेने से पहले आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों में क्या अंतर हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 7, 2026 7:29:21 PM IST

बजट से लेकर स्पीड तक, Suzuki GSX250R vs Yamaha FZ में कौन-सी बाइक है बेहतर? जानें अंतर


Suzuki GSX250R vs Yamaha FZ: आज के समय में बाइक खरीदने वालों के सामने इंजन, माइलेज, स्पीड के साथ ही साथ कई ऐसी बातें रहती हैं, जिनपर ध्यान देना जरूरी होता है. खासकर जब बाजार में अलग-अलग कैटेगरी की बाइक्स मौजूद हों, तब दो मोटरसाइकिलों के बीच सही चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अगर आप किसी अच्छी और दमदार बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Suzuki GSX250R और Yamaha FZ में से किसी एक बाइक को ले सकते हैं.
दोनों ही बाइकें बेहतर इंजन, डिजाइन और परफॉर्मेंस के साथ आती हैं. लेकिन, दोनों में से किसी भी बाइक को लेने से पहले आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों में क्या अंतर हैं. 

फीचर्स में क्या मिलता है अंतर? 

Suzuki GSX250R में आपको LED टेललाइट, एलईडी पोजिशन लाइट और एलसीडी इंस्ट्रुमेंट पैनल मिल जाते हैं. इस बाइक में आपको टेलिस्कोपिक, कॉइल स्प्रिंग, ऑयल डैंप्ड रियर सस्पेंशन का भी ऑप्शन दिया जा सकता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Yamaha FZ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल और सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है. इस बाइक में फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है. 

परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे? 

Suzuki GSX250R में आपको 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड, SOHC, parallel-twinPower मिलता है. यह बाइक 25 PS का टॉर्क जनरेट करने के साथ ही साथ 23.3 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती हलै. इसमें आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स और 15 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है. Yamaha FZ में आपको Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2 valve 149 cc का इंजन मिल जाता है. इसमें आपको 12.4 PS की पावर मिलने के अलावा 13.3 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है. 

Tags: home-hero-pos-5Suzuki GSX250R
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