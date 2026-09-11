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Suzuki GSX250R vs Jawa 42: किस बाइक में मिलेगी ज्यादा पावर? फीचर्स में कौन दमदार, जानें अंतर

यह बाइकें कॉलेज आने-जाने से लेकर ऑफिस जाने तक में काफी अच्छी मानी जाती हैं. दोनों में ही आपको काफी अच्छी स्पीड देखने के लिए मिल जाती है. चलिए विस्तार से जानते हैं Suzuki GSX250R vs Jawa 42 में से कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी रहेगी.

By: Kunal Mishra | Published: September 11, 2026 4:17:48 PM IST

Suzuki GSX250R vs Jawa 42: किस बाइक में मिलेगी ज्यादा पावर? फीचर्स में कौन दमदार, जानें अंतर


Suzuki GSX250R vs Jawa 42: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में शुरुआत से ही 250 से 300cc सेगमेंट हमेशा से ही खास रहा है. देखा जाए तो अगर आप बहुत महंगी बाइक नहीं खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में 250 से 350 सीसी के बीच की कोई बाइक ले सकते हैं. इस सेगमेंट में आप Suzuki GSX250R vs Jawa 42 में से कोई भी बाइक ले सकते हैं. दोनों ही बाइकें दमदार इंजन के साथ ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आती हैं.
यह बाइकें कॉलेज आने-जाने से लेकर ऑफिस जाने तक में काफी अच्छी मानी जाती हैं. दोनों में ही आपको काफी अच्छी स्पीड देखने के लिए मिल जाती है. चलिए विस्तार से जानते हैं Suzuki GSX250R vs Jawa 42 में से कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी रहेगी. 

फीचर्स के मामले में कौन आगे? 

Suzuki GSX250R में आपको LED टेललाइट, एलईडी पोजिशन लाइट और एलसीडी इंस्ट्रुमेंट पैनल मिल जाते हैं. इस बाइक में आपको टेलिस्कोपिक, कॉइल स्प्रिंग, ऑयल डैंप्ड रियर सस्पेंशन का भी ऑप्शन दिया जा सकता है. वहीं, दूसरी ओर Jawa 42 में आपको ऑफसेट स्पीडोमीटर और राउंड एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं. इसके अलावा डिजिटल ट्रिपमीटर और डिजिटल मीटर भी दिया जाता है, जिससे आप अपनी ट्रिप का हिसाब लगा सकते हैं. हालांकि, फीचर्स के मामले में दोनों ही बाइकें कम बजट में बेहतरीन हो सकती हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन दमदार? 

Suzuki GSX250R में आपको 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड, SOHC, parallel-twinPower मिलता है. यह बाइक 25 PS का टॉर्क जनरेट करने के साथ ही साथ 23.3 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती हलै. इसमें आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स और 15 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ Jawa 42 में आपको 294.72cc J-Series का लिक्विड कूल्ड, जोकि सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 27.32 PS की पावर देने के साथ 26.84 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इसमें आपको 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया जाता है.

Tags: Suzuki GSX250R
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