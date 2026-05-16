Suzuki GSX R1000R vs Norton Manx R कौन है सेगमेंट की बेस्ट? किस बाइक में मिलते हैं ज्यादा फीचर्स

Suzuki GSX R1000R vs Norton Manx R: सुपरबाइक्स का क्रज हमेशा से ही भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखा गया है. सुपरबाइक्स को हमेशा से ही एक हाई परफॉर्मिंग बाइक मानी जाती है. इन बाइकों में टेक्नोलॉजी मिलने के साथ ही साथ काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलती है. अगर आप भी सुपरबाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इस सेगमेंट में आपको कई बेहतरीन बाइक्स देखने के लिए मिलती है.

अगर आप 1000cc से ऊपर की कोई दमदार बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Suzuki GSX R1000R vs Norton Manx R में से किसी एक बाइक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों में क्या अंतर मिलता है और कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा सटीक बैठेगी.

फीचर्स में कौन ज्यादा आगे?

Suzuki GSX R1000R में आपको अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स जैसे ट्रैक्शन एंड कंट्रोल, मोशन ट्रैक कंट्रोल के साथ-साथ रोल टॉर्क कंट्रोल देखने के लिए मिलता है. इस बाइक में आपको Anti-lock Brake System (ABS) और LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं. वहीं, Norton Manx R में आपको रेन, स्पोर्ट्स और रोड आदि जैसे ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं. इसमें आपको ABS के साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने के लिए मिलता है. सेफ्टी के तौर पर भी कुछ अलग फीचर्स दिए जाते हैं. हालांकि, देखे जाए तो दोनों ही बाइकें फीचर्स के मामले में काफी बेहतरीन हैं.

परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा बेहतर?

Suzuki GSX R1000R में आपको 999.8 liquid-cooled इंजन मिलता है. यह बाइक आपको 202 ps की पावर देने के साथ ही साथ 117.7 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस बाइक में आपको अच्छी माइलेज और परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलती है. Norton Manx R में आपको 206 bhp की पावर मिलने के साथ ही साथ 130 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जो कुछ ही सेकेंड्स में 0 से 100 की स्पीड पकड़ती है. वहीं, इसकी टॉप स्पीड को भी काफी बेहतरीन माना जा रहा है.