Suzuki Gixxer vs Keeway V302C: कौन सी बाइक में मिलती है बेहतर पावर? फीचर्स में कौन किससे आगे

Suzuki Gixxer vs Keeway V302C: बाइक का क्रेज लोगों में पहले भी था और आज भी कहीं ज्यादा है. आज के समय में आधुनिक फीचर्स के साथ ही स्मार्ट बाइक्स आ गई हैं. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक से बढ़कर एक बाइकें लॉन्च हो चुकी हैं, जो वास्तव में काफी किफायती और बेहतर मानी जाती हैं. मार्केट में 150cc से लेकर 800 और 1000 सीसी तक की पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी सेगमेंट की बाइक पर जा सकते हैं.

अगर आप कोई अच्छी और किफायती के साथ ही एक पावरफुल बाइक की तलाश में हैं तो ऐसे में Suzuki Gixxer vs Keeway V302C दोनों में से किसी एक बाइक को ले सकते हैं. दोनों ही अपने सेगमेंट की दमदार और स्टाइलिश बाइके हैं.

फीचर्स में कौन किससे बेहतर?

Suzuki Gixxer में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के अलावा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ड्यूअल पोर्ट एग्जॉस्ट का भी फीचर देकने के लिए मिलता है. इसके साथ ही साथ फुल LED लाइटिंग मिलने के साथ ही साथ डिजीटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है. इस बाइक में आपको ड्यूअल पोर्ट एग्जॉस्ट का भी फीचर मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Keeway V302C में आपको टियर-ड्रॉप फ्यूल टैंक दिए जाने के साथ LED हेडलाइट, स्पीडोमीटर, फ्यूल गकौज के साथ ही साथ टैकोमीटर और Telescopic USD front forks भी दिया जाता है.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

suzuki gixxer में आपको 4-stroke, single-cylinder, air-cooled 155cc का इंजन मिलता है. इस बाइक में आपको 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉसक्स का भी मिल जाता है. इतना ही नहीं इस बाइक में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो V302C में आपको 298cc का दमदार V-ट्विन इंजन मिल जाता है, जो एक बेहतरीन पावर डिलीवर करता है.