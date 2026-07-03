Suzuki Gixxer vs Jawa 42: कीमत से लेकर फीचर्स तक कौन सी बाइक रहेगी बेस्ट? पावर और माइलेज में क्या है अंतर

Suzuki Gixxer vs Jawa 42: भारतीय टू-व्हीलर बाजार में आज हर तरह के राइडर के लिए अलग-अलग विकल्प मौजूद हैं. आप अपने बजट के हिसाब से कोई सी भी बाइक ले सकते हैं. बात चाहे रोजाना ऑफिस आने-जाने की हो या फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो इसके लिए एक दमदार इंजन वाली बाइक का होना बेहद जरूरी होता है. अगर आप कोई नई और अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक की तलाश में हैं तो ऐसे में Suzuki Gixxer vs Jawa 42 में से किसी एक बाइक को ले सकते हैं. दोनों ही बाइकें काफी दमदार और बजट में फिट बैठने वाली मानी जाती हैं.

यह दोनों ही बाइकें स्पोर्टी डिजाइन के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज वाली भी मानी जाती हैं. दोनों में ही आपको एक बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस मिल सकता है. चलिए जानते हैं इनके बीच कुछ बड़े अंतर के बारे में.

फीचर्स में कौन ज्यादा आगे?

Suzuki Gixxer में आपको LED लाइटिंग के अलावा ड्यूल डिस्क ब्रेक, डिजिटल कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नैविगेशन का ऑप्शन मिलता है. इसके अलावा इसमें आपको compact LED illumination भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर Jawa 42 में आपको ऑफसेट स्पीडोमीटर और राउंड एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं. इसके अलावा डिजिटल ट्रिपमीटर और डिजिटल मीटर भी दिया जाता है, जिससे आप अपनी ट्रिप का हिसाब लगा सकते हैं. हालांकि, फीचर्स के मामले में दोनों ही बाइकें कम बजट में बेहतरीन हो सकती हैं.

पावर और परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे?

Suzuki Gixxer में आपको 155cc का इंजन मिलता है, जो 13.6 PS से लेकर 14.1 PS की पावर देता है साथ ही 13.8 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. टॉप स्पीड के मामले में भी यह बाइक काफी दमदार हो सकती है. वहीं, दूसरी तरफ Jawa 42 में आपको 294.72cc J-Series का लिक्विड कूल्ड, जोकि सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 27.32 PS की पावर देने के साथ 26.84 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इसमें आपको 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया जाता है.