मारुति और महिंद्रा की SUVs हुईं फिसड्डी, मिडसाइज SUV की रेस में कौन सी कार बनी King? यहां देखिए

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मिडसाइज SUV सेगमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. अगस्त 2025 के आंकड़े बताते हैं कि इस सेगमेंट में कई कारें जबरदस्त बढ़ोतरी दिखा रही हैं, वहीं कुछ की बिक्री में गिरावट भी देखी गई है. इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी SUVs बाजार में सबसे ज्यादा बिक रही हैं और किसने किसे पीछे छोड़ा है.

Hyundai Creta बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV

अगस्त 2025 में Hyundai Creta ने कुल 15,924 यूनिट्स की बिक्री कर अपनी पकड़ मजबूत की. हालांकि, यह पिछले साल अगस्त (16,762 यूनिट्स) की तुलना में 5% कम है, लेकिन फिर भी यह मिडसाइज SUV सेगमेंट की टॉप सेलर बनी हुई है. कई सालों से Hyundai Creta भारतीय बाजार में नंबर एक की पोजीशन पर बनी हुई है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है.

Mahindra Scorpio की बिक्री में गिरावट

महिंद्रा स्कॉर्पियो ने अगस्त 2025 में 9,840 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछली साल की तुलना में 29% कम है (अगस्त 2024 में 13,787 यूनिट्स). हालांकि स्कॉर्पियो अभी भी दूसरे नंबर पर बनी हुई है, लेकिन बिक्री में यह गिरावट चिंताजनक हो सकती है.

Toyota Hyryder की बिक्री में जोरदार वृद्धि

टोयोटा Hyryder ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9,100 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल अगस्त के 6,534 से 39% ज्यादा है. हाइब्रिड वर्जन की वजह से इस SUV की मांग बढ़ी है, खासकर उन ग्राहकों के बीच जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और ईंधन की बचत चाहते हैं.

Maruti Grand Vitara और Mahindra XUV700 की गिरावट

मारुति सुजुकी Grand Vitara की बिक्री 5,743 यूनिट्स रही, जो साल-दर-साल 36% की गिरावट दर्शाता है. महिंद्रा XUV700 की बिक्री में भी भारी कमी आई है, जो 45% कम होकर 4,956 यूनिट्स रह गई. ये दोनों SUVs पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धा में पीछे नजर आ रही हैं.

Kia Seltos और Tata Harrier का प्रदर्शन

किआ Seltos की बिक्री भी 28% कम होकर 4,687 यूनिट्स तक रह गई है. दूसरी ओर, टाटा Harrier ने 63% की बढ़ोतरी के साथ 3,087 यूनिट्स बेचीं, जो टाटा के लिए एक अच्छी खबर है. टाटा की एक और SUV, कर्व, की बिक्री 51% घटकर 1,703 यूनिट्स रह गई.

Honda Elevate और Tata Safari की बिक्री में गिरावट

अंतिम स्थानों पर होंडा Elevate और टाटा Safari रही. होंडा Elevate की बिक्री में 4% की गिरावट के साथ 1,660 यूनिट्स बेची गईं, जबकि टाटा Safari की बिक्री 24% कम होकर 1,489 यूनिट्स तक सीमित रही.