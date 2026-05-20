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Cheapest AC Price: गर्मी में मिला तौफा! धड़ाम हुई 1 Ton AC की कीमतें, मिल रहे धांसू ऑफर्स

Split AC Price Down: गर्मी का मौसम लोगों को इन दिनों खाने को दौड़ रहा है. ऐसे में अगर आप एसी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है. आइए जानते हैं कि किस एसी पर कितने की छूट मिल रही है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 20, 2026 8:47:30 PM IST

Cheapest AC Price: गर्मी में मिला तौफा! धड़ाम हुई 1 Ton AC की कीमतें, मिल रहे धांसू ऑफर्स


Summer AC Bumper Sale Offer: मई और जून की तेज गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. ऐसे मौसम में घर को ठंडा और आरामदायक रखने के लिए एयर कंडीशनर सबसे जरूरी जरूरत बन जाता है. अगर आप भी नया 1 टन स्प्लिट एसी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर कई बड़े ब्रांड्स के स्प्लिट एसी भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं, जिससे आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

 प्रीमियम ब्रांड्स पर मिल रही बड़ी छूट

फ्लिपकार्ट इस समय Godrej, Daikin, Samsung, TCL और MarQ जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के 1 टन स्प्लिट एसी पर शानदार डिस्काउंट दे रहा है. सिर्फ फ्लैट छूट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स का फायदा उठाकर कस्टमर एसी को और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. ऐसे में ये मौका उन लोगों के लिए खास है जो कम बजट में बेहतर कूलिंग वाला एसी खरीदना चाहते हैं.

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 Godrej 1 Ton Split AC पर शानदार ऑफर

अगर आप भरोसेमंद ब्रांड का एसी लेना चाहते हैं, तो Godrej का 1 टन स्प्लिट एसी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसकी मूल कीमत 41,600 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर फिलहाल 30 प्रतिशत की छूट के बाद इसे सिर्फ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. ये ऑफर गर्मी के मौसम में ग्राहकों को काफी राहत दे सकता है.

 Daikin AC पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

बेहतरीन कूलिंग और दमदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर Daikin का 1 टन स्प्लिट एसी भी डिस्काउंट पर उपलब्ध है. इसकी कीमत पहले 48,500 रुपये थी, लेकिन अब 34 प्रतिशत की छूट के बाद यह सिर्फ 31,990 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस से कीमत और कम हो सकती है.

 कम बजट वालों के लिए TCL का शानदार ऑप्शन

जो लोग कम कीमत में अच्छा स्प्लिट एसी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए TCL का 1 टन स्प्लिट एसी शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. इस एसी की कीमत 48,991 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर 43 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद इसे 27,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

 Samsung AC पर आधे से ज्यादा की छूट

Samsung का 1 टन स्प्लिट एसी प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है. इसकी कीमत 75,990 रुपये रखी गई है, लेकिन फ्लिपकार्ट फिलहाल इस पर 51 प्रतिशत की भारी छूट दे रहा है. ऑफर के बाद ग्राहक इसे सिर्फ 37,490 रुपये में खरीद सकते हैं. जो लोग प्रीमियम एसी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया मौका है.

 MarQ AC बना सबसे किफायती ऑप्शन

अगर आपका बजट कम है और आप सस्ते में स्प्लिट एसी खरीदना चाहते हैं, तो MarQ by Flipkart का 1 टन स्प्लिट एसी आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है. इसकी कीमत 47,999 रुपये है, लेकिन 53 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद ये सिर्फ 22,490 रुपये में मिल रहा है. इतनी कम कीमत में स्प्लिट एसी मिलना कस्टमरों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

फ्लिपकार्ट कई बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रहा है. इसके साथ ही पुराने एसी को एक्सचेंज करने पर अतिरिक्त छूट मिल सकती है. यानी कस्टमर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि अलग-अलग ऑफर्स का फायदा उठाकर और ज्यादा बचत कर सकते हैं.

Tags: cheapest acCheapest AC Pricesplit ac price down
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