गाड़ी चलाते वक्त ब्रेक दबाएं ये क्लच? ये फॉर्मूला जान लिया तो धुआंधार मिलेगा माइलेज, बचेगा खूब पेट्रोल

अगर आप रोजाना कार या बाइक चलाते हैं तो माइलेज आपके लिए सबसे बड़ी टेंशन होगी. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें जेब पर भारी पड़ती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग स्टाइल और क्लच-ब्रेक का सही कॉम्बिनेशन आपकी गाड़ी का माइलेज 15–20% तक बढ़ा सकता है? आइए जानते हैं कैसे:

1. क्लच को बेवजह दबाकर न रखें

कई लोग चलते-चलते क्लच दबाए रखते हैं. इसे “हाफ क्लच” पर ड्राइविंग कहते हैं. इससे इंजन पर ज्यादा लोड पड़ता है और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. क्लच को सिर्फ गियर बदलते समय या गाड़ी रोकते वक्त ही दबाएं.

2. ब्रेकिंग को स्मूथ रखें

अचानक ब्रेक मारने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है. जब भी ट्रैफिक या सिग्नल दिखे, धीरे-धीरे एक्सेलेरेटर छोड़कर गाड़ी को रोकें. इससे फ्यूल बचता है और गाड़ी की लाइफ भी लंबी होती है.

3. सही गियर का इस्तेमाल करें

कम स्पीड पर हाई गियर या हाई स्पीड पर लो गियर गाड़ी पर दबाव डालता है. हमेशा स्पीड के हिसाब से सही गियर चुनें. इससे इंजन स्मूथ चलता है और माइलेज बेहतर मिलता है.

4. लंबा रुकना हो तो इंजन बंद करें

अगर आप ट्रैफिक सिग्नल या रेलवे क्रॉसिंग पर 1 मिनट से ज्यादा रुक रहे हैं, तो इंजन बंद कर दें. इससे फ्यूल की काफी बचत होती है.

5. अनावश्यक एक्सेलेरेशन से बचें

गाड़ी को तेजी से भगाने और फिर अचानक ब्रेक लगाने से ज्यादा पेट्रोल-डीजल खर्च होता है. हमेशा स्मूथ एक्सेलेरेशन करें और एक स्थिर स्पीड बनाए रखने की कोशिश करें.