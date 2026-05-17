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Splendor के साथ Activa का भी जलवा रहा कायम, अप्रैल 2026 में टॉप 10 में शामिल, सबसे ज्यादा बिकने वाले वाहनों में आया नाम

ऑटोमोबाइल बाजार में दोनों ने ही सेल के मामले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इन दोनों ही टू-व्हीलर्स ने अपनी डिमांड और सेल के दम पर खुद को टॉप 10 सेलिंग में अपना नाम शामिल कर लिया है.

By: Kunal Mishra | Published: May 17, 2026 1:12:37 PM IST

Splendor के साथ Activa का भी जलवा रहा कायम, अप्रैल 2026 में टॉप 10 में शामिल, सबसे ज्यादा बिकने वाले वाहनों में आया नाम


Top Selling Bikes: भारत में टू-व्हीलर सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत के तौर पर देखी जाती है. चाहे बाइक हो या स्कूटर दोनों ही काफी किफायती और वैल्यू फॉर मनी माने जाते हैं. ऑफिस जाने वाले कर्मचारी हों चाहे डिलीवरी का काम करने वाले लोग ही क्यों न हों बाइक और स्कूटर हर वर्ग की जरूरत बन चुके हैं. यही वजह है कि हर महीने आने वाले सेल्स आंकड़ों में ज्यादातर तेजी देखी जाती है. जी हां, इस साल भी अप्रैल 2026 में ऑटो इंडस्ट्री काफी बूम पर रही. इस साल की शुरुआत में ही हीरो की स्प्लेंडर और हॉन्डा की एक्टिवा ने अपना जलवा बिखेर दिया.

ऑटोमोबाइल बाजार में दोनों ने ही सेल के मामले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इन दोनों ही टू-व्हीलर्स ने अपनी डिमांड और सेल के दम पर खुद को टॉप 10 सेलिंग में अपना नाम शामिल कर लिया है. 

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हीरो स्प्लेंडर ने की इतनी सेल 

हीरो स्प्लेंडर अपने आप में एक बेहद दमदार बाइक है, जो सेल के मामले में भी काफी जबरदस्त मानी जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल यानि मार्च 2026 में हीरो स्पलेंडर ने कुल 3,32,227 यूनिट्स की सेल की है. इस बाइक को बेचकर कंपनी ने 3.01 प्रतिशत सालाना ग्रोथ दर्ज की है. जबकि पिछले साल 3,22,529 यूनिट्स की बिक्री की है. इससे यह पता चलता है कि हीरो स्पलेंडर की लोकप्रियता कम होने के बजाय लगातार बढ़ ही रही है. 

एक्टिवा ने भी की जबरदस्त सेल 

Honda Activa भी सेल के मामले में किसी अन्य टू-व्हीलर से कम नहीं है. एक्टिवा ने कई यूनिट्स बेचकर खुद को टॉप सेलिंग टू-व्हीलर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉन्डा एक्टिवा ने 2,59,670 यूनिट्स की सेल की है. पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी ने 1,89,735 यूनिट्स से 36.86 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है. पिछले कई सालों से हॉन्डा एक्टिवा की सेल का ग्राफ में लगातार बढ़त देखने के लिए मिल रही है.

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