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सड़क पर कोई गाड़ी कीचड़ उड़ाकर भाग जाए तो क्या करें? कितना लगेगा जुर्माना, कहां दर्ज कराएं शिकायत

ऐसे में कई बार रास्ते पर चल रहे लोगों पर गाड़ियां कीचड़ उछालकर चली जाती हैं. ऐसे कई मामले देखे गए हैं, जहां राहगीरों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा. लेकिन, आप जानते हैं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 10, 2026 5:52:17 PM IST

सड़क पर कोई गाड़ी कीचड़ उड़ाकर भाग जाए तो क्या करें? कितना लगेगा जुर्माना, कहां दर्ज कराएं शिकायत


Motor Vehicles Act: बारिश के मौसम के दौरान अक्सर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जलभराव में कहीं गाड़ियां फंस जाती हैं तो कुछ जगहों पर सड़कें गड्ढे और कीचड़ से इतनी लबालब हो जाती हैं कि पैदल चल रहे लोगों को भी कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है. अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग तेज रफ्तार में पानी या कीचड़ से भरी सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, जिससे सड़क किनारे चल रहे लोगों या दूसरे वाहनों पर कीचड़ और गंदा पानी उछल जाता है.

ऐसे में कई बार रास्ते पर चल रहे लोगों पर गाड़ियां कीचड़ उछालकर चली जाती हैं. ऐसे कई मामले देखे गए हैं, जहां राहगीरों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा. लेकिन, आप जानते हैं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं.  

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कीचड़ उड़ने पर क्या करें?

अगर कोई गाड़ी आपके ऊपर कीचड़ उड़ा दे तो ऐसे में आपको उससे लड़ाई या बहस नहीं करनी है. बल्कि, आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है. ऐसे में संभव हो तो कार की फोटो खींच लें या उसका मॉडल, कंपनी का नाम और रंग आदी को ध्यान में रखें. इसके साथ ही आपको लोकेशन और लैंडमार्क का भी ध्यान रहना चाहिए. अगर आस-पास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो उसकी फुटेज भी सुबूत के तौर पर निकलवा सकते हैं. 

कहां कर सकते हैं शिकायत? 

गाड़ी द्वारा आपके ऊपर कीचड़ उछालने पर आप उस वाहन और मालिक की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आप अपने X पर जाकर गाड़ी की फोटो और नंबर आदि की फोटो या उसकी जानकारी शेयर करें और ट्रैफिक पुलिस को टैग कर दें. पुलिस द्वारा ऐसी शिकायतों को संज्ञान में लिया जाता है और वाहन मालिक के घर पर ई-चालान भेजा जाता है. इस तरह के अपराधों के लिए पुलिस पहली बार में 1000से लेकर 5000 रुपये तक का चालान काट सकती है.

Tags: Motor Vehicles Act
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