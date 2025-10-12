Google Pay और PhonePe को भूल जाइए! अब ChatGPT से सीधे भेज सकेंगे पैसे, Razorpay ने दिखाया भविष्य का पेमेंट सिस्टम

अब आपको Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जल्द ही आप ChatGPT से सीधे UPI पेमेंट कर पाएंगे. NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने Razorpay और OpenAI के साथ मिलकर यह फीचर लॉन्च किया है, जिसे Global Fintech Fest 2025 में मुंबई में दिखाया गया.

ChatGPT में जुड़ रहा है UPI पेमेंट सिस्टम

Razorpay ने बताया कि यह फीचर अभी प्राइवेट बीटा टेस्टिंग में है. इसका मतलब यह है कि फिलहाल कुछ यूजर्स ही इस नई सुविधा को ट्राय कर पा रहे हैं. इस फीचर की खासियत यह है कि अब यूजर को ChatGPT से बाहर निकले बिना ही पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी. यानी, कोई भी ट्रांजैक्शन अब सीधे चैट के अंदर ही पूरा किया जा सकेगा. यह कदम AI की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिस्टम UPI के Reserve Pay फीचर पर आधारित है, जिसके जरिए यूजर अपने अकाउंट से किसी खास व्यापारी (merchant) के लिए पहले से तय रकम सुरक्षित रख सकते हैं. इससे पेमेंट प्रोसेस और भी आसान और सुरक्षित बनेगा.

पायलट प्रोजेक्ट के पार्टनर और प्लेटफॉर्म

Razorpay ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए Airtel Payments Bank और Axis Bank के साथ साझेदारी की है. वहीं, Tata Group की BigBasket और Vodafone Idea वे पहले प्लेटफॉर्म होंगे जहां से आप ChatGPT के जरिए UPI पेमेंट कर सकेंगे. Razorpay के को-फाउंडर हर्षिल माथुर ने बताया कि इस नए AI-पावर्ड पेमेंट सिस्टम का ट्रायल पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ हफ्तों में इसे ChatGPT जैसे टूल्स में जोड़ा जाएगा.

अब आएगा बायोमेट्रिक पेमेंट का जमाना

NPCI ने एक और नया अपडेट जारी किया है- अब UPI यूजर्स अपने फेस या फिंगरप्रिंट से भी पेमेंट कर सकेंगे. यानी अब PIN डालने की जरूरत नहीं रहेगी. इसके अलावा, जल्द ही स्मार्ट ग्लासेस से भी पेमेंट करने की सुविधा शुरू की जाएगी. इससे डिजिटल पेमेंट्स और भी फास्ट, आसान और सिक्योर हो जाएंगे.