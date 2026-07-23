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Sony FX5 Cinema Camera: कम रोशनी में भी मिलेगी परफेक्ट फुटेज, जानें सभी फीचर्स और कीमत

सोनी ने लॉन्च किया नया FX5 सिनेमा कैमरा! 16-Bit RAW, ओपन गेट रिकॉर्डिंग और AI प्रोसेसर जैसे फीचर्स के साथ जानें इसकी कीमत और खासियत.

By: Shivani Singh | Published: July 23, 2026 1:37:38 PM IST

Sony FX5 Cinema Camera: कम रोशनी में भी मिलेगी परफेक्ट फुटेज, जानें सभी फीचर्स और कीमत


सोनी ने अपनी कॉम्पैक्ट सिनेमा कैमरा सीरीज का नया और पावरफुल मॉडल Sony FX5 लॉन्च कर दिया है. अगर बाजार के समीकरण अलग होते, तो शायद इसे 2021 में आए Sony FX3 के अपग्रैडेड वर्जन के रूप में देखा जाता. हालांकि, कंपनी ने FX3 की बिक्री जारी रखते हुए FX5 को प्रीमियम सेगमेंट और ज्यादा कीमत के साथ उतारा है.

FX5 में ऐसे कई दमदार फीचर्स दिए गए हैं, जो FX3 का इस्तेमाल कर रहे क्रिएटर्स और इसे खरीदने की सोच रहे यूजर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं.

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सेंसर और परफॉरमेंस

सेंसर व प्रोसेसर: इसमें 16.6MP का फुल-फ्रेम फुली-स्टैक्ड Exmor RS CMOS सेंसर दिया गया है, जो इन-बिल्ट AI प्रोसेसिंग वाले BIONZ XR2 प्रोसेसर के साथ आता है.

वीडियो रिकॉर्डिंग: यह कैमरा आउट-ऑफ-द-बॉक्स 5K 60fps और 4K 120fps वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. कंपनी का दावा है कि आने वाले फर्मवेयर अपडेट के जरिए इसमें 5K 120fps और 4K 240fps की सुविधा भी मिल जाएगी.

ओपन गेट और 16-बिट RAW रिकॉर्डिंग

ओपन गेट शूटिंग: FX5 की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘ओपन गेट रिकॉर्डिंग’ फीचर है. यह सेंसर की पूरी चौड़ाई और ऊंचाई का इस्तेमाल करके 3:2 आस्पेक्ट रेशियो में वीडियो शूट करता है. इससे वर्टिकल क्रॉपिंग (रील्स व शॉर्ट्स) के दौरान पूरे वर्टिकल पिक्सल का इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है.

इंटरनल RAW सपोर्ट: इसमें बिना किसी एक्सटर्नल रिकॉर्डर के सीधे कैमरे के अंदर ही 16-बिट लिनियर RAW रिकॉर्डिंग की जा सकती है. यानी आप सीधे कैमरे से 5K 60fps (अपडेट के बाद 120fps) में 3:2 RAW आउटपुट हासिल कर सकते हैं. इसके लिए सोनी के प्रोफेशनल X-OCN फॉर्मेट (LT, C1, C2 कोडेक) का इस्तेमाल किया गया है.

लो-लाइट और डायनेमिक रेंज

  • Dual Gain Shooting: सोनी की FX सीरीज में पहली बार ड्यूल गेन शूटिंग फंक्शन दिया गया है. यह लो और हाई गेन वैल्यू को मिलाकर बेहतर डायनेमिक रेंज और कम नॉइज़ (noise) देता है.
  • ट्रिपल बेस ISO: कम रोशनी में बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए इसमें तीन बेस ISO दिए गए हैं- ISO 800, ISO 4000 और ISO 12800.
  • डायनेमिक रेंज: यह कैमरा 15+ स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज प्रदान करता है.

अन्य प्रमुख फीचर्स

  • स्मार्ट ऑटोफोकस: बेहतर ऑटोफोकसिंग के लिए AI-बेस्ड ह्यूमन पोज़ एस्टिमेशन का सपोर्ट.
  • व्हाइट बैलेंस: विज़िबल और IR सेंसर डेटा पर आधारित ऑटो ट्रेसिंग व्हाइट बैलेंस.
  • डिस्प्ले: FX3 के मुकाबले इसमें बड़ा 3.5-इंच (2.76 मिलियन डॉट) का फुली आर्टिकुलेटिंग टचस्क्रीन दिया गया है.
  • थर्मल व बैटरी: लंबे समय तक शूटिंग के लिए इन-बिल्ट कूलिंग फैन और बड़ी NP-SA100 बैटरी.
  • कनेक्टिविटी व मेन्यू: पावर और डेटा के लिए ड्यूल-USB पोर्ट्स, वायर्ड LAN पोर्ट, और CineAlta कैमरों से प्रेरित नया मेन्यू सिस्टम.
  • अन्य टूल: इन-कैमरा नॉइज़ रिडक्शन को बंद करने का विकल्प और एनामोर्फिक लेंस के लिए डी-स्क्वीज (De-squeeze) फंक्शन (इसे ऑन करने पर AF बंद हो जाता है).

व्यूफाइंडर, एक्सेसरीज और कीमत

इस कैमरे में बिल्ट-इन व्यूफाइंडर नहीं मिलता है, लेकिन सोनी ने इसके साथ एक नया DVF-EL1 डिटैचेबल (अलग से लगने वाला) व्यूफाइंडर और XLR-H2 हैंडल पेश किया है.

  • Sony FX5 (केवल बॉडी): $4,900 (लगभग ₹4.10 लाख)
  • Sony FX5 (XLR-H2 हैंडल के साथ): $5,500 (लगभग ₹4.60 लाख)
  • उपलब्धता: यह कैमरा अगस्त के मध्य से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

Tags: sony
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