बड़ी खुशखबरी! स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट TV होने जा रहे हैं सस्ते; सरकार के इस फैसले से झूम उठेंगे आप

अगर आप पिछले कुछ समय से स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन उनकी आसमान छूती कीमतों को देखकर कदम पीछे खींच रहे थे, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिससे आने वाले दिनों में इन गैजेट्स के दाम काफी कम हो सकते हैं.

दरअसल, सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड और स्मार्ट टीवी बनाने में इस्तेमाल होने वाले जरूरी पार्ट्स पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को पूरी तरह से खत्म कर दिया है.जब कंपनियों के लिए इन सामानों को बनाना सस्ता होगा, तो जाहिर है कि वे इसका सीधा फायदा हम और आप जैसे ग्राहकों तक भी पहुंचाएंगी.

मार्च 2029 तक मिलेगी यह छूट

सरकार का यह फैसला कोई शॉर्ट-टर्म राहत नहीं है. देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू उत्पादन (Domestic Production) को रफ्तार देने के लिए यह छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी.

इस फैसले के तहत

डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल जैसे अहम पार्ट्स अब काफी सस्ते मिलेंगे.

फिलहाल भारत इन पार्ट्स के लिए काफी हद तक चीन और वियतनाम जैसे देशों पर निर्भर है.

सरकार का मकसद इस निर्भरता को खत्म करना और ‘मेड इन इंडिया’ को बढ़ावा देना है.

क्यों सस्ते होंगे फोन और टीवी?

आप जो स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं, उसकी कुल लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी डिस्प्ले असेंबली और लिथियम-आयन बैटरी का होता है.

पहले इन पार्ट्स को मंगाने पर कंपनियों को 5% से 7.5% तक की बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी. अब यह ड्यूटी शून्य (0) होने से कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग खर्च काफी घट जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनियां इस बचत का फायदा ग्राहकों को देने के लिए भारत में बनने वाले लैपटॉप, स्मार्टफोन और टीवी की कीमतों में कटौती करेंगी.

लगातार महंगे क्यों हो रहे थे ये गैजेट्स?

अगर आपने गौर किया हो, तो पिछले कुछ समय में ऐप्पल, सैमसंग, लेनोवो और डेल जैसी दिग्गज कंपनियों के डिवाइस लगातार महंगे हुए हैं. इसकी एक बड़ी वजह है- एआई (AI) का बढ़ता क्रेज. AI बूम के चलते मार्केट में स्टोरेज और मेमोरी चिप्स की भारी कमी हो गई थी. मांग बहुत ज्यादा थी और सप्लाई कम, जिसकी वजह से इन चिप्स की कीमतें आसमान छूने लगीं. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनियों को मजबूरन रिटेल कीमतें बढ़ानी पड़ीं. लेकिन अब, भारत सरकार के इस फैसले के बाद यह उम्मीद जगी है कि कम से कम भारत में बनने वाले (Made in India) डिवाइसेज के दाम अब आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे.