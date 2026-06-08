Home > टेक - ऑटो > Smartphone Tips: मोबाइल चार्जिंग की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, बैटरी ब्लास्ट का बढ़ जाता है खतरा

Smartphone Tips: मोबाइल चार्जिंग की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, बैटरी ब्लास्ट का बढ़ जाता है खतरा

Smartphone Tips: स्मार्टफोन चार्ज करते समय की गई छोटी गलतियां बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती हैं. चार्जिंग के दौरान फोन इस्तेमाल करना, नकली चार्जर और ओवरचार्जिंग जैसी आदतों से बचकर बैटरी की उम्र बढ़ाई जा सकती है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 8, 2026 5:28:46 PM IST

Smartphone Tips: मोबाइल चार्जिंग की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, बैटरी ब्लास्ट का बढ़ जाता है खतरा


Smartphone Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चाहे ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो या मनोरंजन, हर काम के लिए फोन का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में फोन की बैटरी का सही तरीके से ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है. हालांकि, कई लोग चार्जिंग के दौरान कुछ ऐसी सामान्य गलतियां कर बैठते हैं जो धीरे-धीरे बैटरी की क्षमता को कम कर देती हैं. कुछ मामलों में ये समस्या बैटरी के ओवरहीट होने या खराब होने का कारण भी बन सकती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करे, तो चार्जिंग से जुड़ी इन गलतियों से दूरी बनाकर रखें.

 1. चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करना

फोन को चार्जिंग पर लगाकर लगातार गेम खेलना, वीडियो देखना या अन्य भारी ऐप्स चलाना बैटरी पर ज्यादा दबाव डालता है. इससे फोन का तापमान बढ़ सकता है, जो बैटरी की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होता है. बेहतर होगा कि चार्जिंग के समय फोन को कुछ देर आराम करने दें.

You Might Be Interested In

 2. गर्म जगह पर फोन चार्ज करना

चार्जिंग के दौरान बैटरी स्वाभाविक रूप से थोड़ी गर्म होती है. यदि फोन को तकिए के नीचे, कंबल में या किसी बंद और गर्म जगह पर रखा जाए तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती. इससे ओवरहीटिंग की समस्या पैदा हो सकती है, जो बैटरी और डिवाइस दोनों के लिए जोखिम बढ़ाती है.

 3. हर बार 100% तक बैटरी चार्ज करना

कई लोग मानते हैं कि फोन को हमेशा 100 प्रतिशत तक चार्ज करना जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार बार-बार फुल चार्ज करना बैटरी की उम्र को प्रभावित कर सकता है. बैटरी को लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक चार्ज रखना और जरूरत पड़ने पर दोबारा चार्ज करना बेहतर माना जाता है.

 4. फुल चार्ज होने के बाद भी चार्जर लगा रहने देना

फोन पूरी तरह चार्ज हो जाने के बाद भी उसे लंबे समय तक चार्जर से जुड़े रखना बैटरी पर ज्यादा दबाव डाल सकता है. खासतौर पर रातभर फोन को चार्जिंग पर छोड़ने की आदत से बचना चाहिए. चार्ज पूरा होते ही चार्जर को हटाना एक अच्छी आदत है.

 5. सस्ते या नकली चार्जर का उपयोग करना

कम गुणवत्ता वाले या नकली चार्जर न केवल चार्जिंग की गति को प्रभावित करते हैं बल्कि बैटरी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. हमेशा भरोसेमंद ब्रांड या कंपनी द्वारा अनुशंसित चार्जर का ही इस्तेमाल करें, ताकि फोन सुरक्षित रहे और बैटरी की कार्यक्षमता बनी रहे.

फोन की बैटरी को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में बनाए रखने के लिए चार्जिंग से जुड़ी छोटी-छोटी सावधानियां बहुत मायने रखती हैं. सही चार्जिंग आदतें अपनाकर आप न सिर्फ बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने स्मार्टफोन को भी सुरक्षित रख सकते हैं.

Tags: mobile blast tipssmartphone tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं नेहल चुडासमा, जिन्होंने ब्राइडल लुक में तस्वीरें की...

June 8, 2026

Pixel 10a खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! डिस्काउंट के साथ...

June 8, 2026

गर्मी में भी ताकत देंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे खाएं!

June 7, 2026

कढ़ी, रायता, दही, छाछ- गर्मी में क्या है बेस्ट!

June 7, 2026

पोल्का साड़ी और 13 लाख के नेकलेस में कंगना रनौत...

June 7, 2026

कौन हैं राशि खन्ना? पेड्डी विवाद के बीच क्यों हो...

June 7, 2026
Smartphone Tips: मोबाइल चार्जिंग की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, बैटरी ब्लास्ट का बढ़ जाता है खतरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Smartphone Tips: मोबाइल चार्जिंग की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, बैटरी ब्लास्ट का बढ़ जाता है खतरा
Smartphone Tips: मोबाइल चार्जिंग की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, बैटरी ब्लास्ट का बढ़ जाता है खतरा
Smartphone Tips: मोबाइल चार्जिंग की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, बैटरी ब्लास्ट का बढ़ जाता है खतरा
Smartphone Tips: मोबाइल चार्जिंग की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, बैटरी ब्लास्ट का बढ़ जाता है खतरा