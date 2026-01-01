Smartphone launches 2026: जनवरी में लॉन्च होंगे ये धांसू मिड-रेंज स्मार्ट फोन, यहां देखें पूरी लिस्ट

Smartphone launches 2026: साल 2026 शुरू हो गया है. अगर आपको लगा था कि 2025 स्मार्टफ़ोन के लिए एक इवेंटफुल साल था, तो नया साल स्मार्टफ़ोन लॉन्च के मामले में और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें कई ब्रांड अपने नए डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं. स्मार्टफ़ोन की नई लहर जनवरी में ही शुरू हो जाएगी.

पिछले कुछ हफ़्तों में हमने कई फ़्लैगशिप डिवाइस लॉन्च होते देखे हैं, लेकिन 2026 की शुरुआत मिड-रेंज फ़ोन पर फ़ोकस के साथ होगी. लेकिन ये डिवाइस दमदार होंगे, और आपकी जेब पर भी ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे. तो, आइए देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में स्मार्टफ़ोन के लिए क्या-क्या आने वाला है.

यहां जनवरी 2026 में भारत में आने वाले स्मार्टफ़ोन लॉन्च की लिस्ट है:-

1. Realme 16 Pro सीरीज़

Realme 2026 में अपने लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन लाने वाले पहले ब्रांड में से एक है. Realme 16 Pro सीरीज़ 6 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगी. इस लाइनअप में Realme 16 Pro और Realme 16 Pro Plus शामिल होंगे. दोनों डिवाइस प्रीमियम डिज़ाइन और अच्छे कैमरों पर फ़ोकस के साथ आएंगे. Realme 16 Pro और 16 Pro Plus में 200-मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा. जबकि बाद वाले में 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो लेंस भी मिलेगा. दोनों डिवाइस के कैमरा मॉड्यूल पर मेटल फ़िनिश होगी.

Realme 16 Pro Plus में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर होगा, जबकि ज़्यादा किफ़ायती 16 Pro में MediaTek Dimensity 7000 सीरीज़ का चिपसेट होगा. दोनों फ़ोन में 80W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बड़ी बैटरी भी होगी.

Realme 16 Pro सीरीज़ की कीमतें अभी तक सामने नहीं आई हैं. हालांकि, आप Realme 15 सीरीज़ की तुलना में ज़्यादा कीमत की उम्मीद कर सकते हैं.

Realme 16 Pro सीरीज़ के साथ, कंपनी भारत में Realme Pad 3 भी लॉन्च करने जा रही है. यह डिवाइस Pad का सक्सेसर होगा, जिसे जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था. Pad 3 में 12,200mAh की बैटरी और 2.8K डिस्प्ले होगा. आप डिवाइस में AI फ़ीचर्स की भी उम्मीद कर सकते हैं.

2. रेडमी नोट 15 5G

2026 में रेडमी का पहला लॉन्च बहुत महत्वपूर्ण है. रेडमी नोट सीरीज़ भारत में Xiaomi की सबसे लोकप्रिय लाइनअप में से एक है, और नोट 15 5G को बड़ी उम्मीदों पर खरा उतरना है. रेडमी नोट 15 5G 6 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगा, उसी दिन जब Realme की 16 प्रो सीरीज़ लॉन्च होगी.

रेडमी नोट 15 5G में 108-मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, जिसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट होगा. इस डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और सिर्फ़ 7.35mm की मोटाई होगी. अंदर, नोट 15 5G में स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,520mAh की बैटरी भी मिलेगी.

हालांकि रेडमी नोट 15 5G की कीमत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रेडमी नोट 14 भारत में 17,999 रुपये में लॉन्च हुआ था.

रेडमी नोट 15 5G के साथ ही उसी दिन भारत में पैड 2 प्रो 5G भी लॉन्च करेगा. रेडमी पैड 2 प्रो 5G डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विज़न सपोर्ट के साथ आएगा, साथ ही इसमें QHD+ डिस्प्ले भी होगी. अंदर, यह डिवाइस स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 से पावर्ड होगा. पैड 2 प्रो 5G में 12,000mAh की बैटरी भी मिलेगी.

3. पोको M8

रेडमी के बाद उसकी सिस्टर ब्रांड, पोको होगी. पोको भारत में अपना लेटेस्ट M सीरीज़ डिवाइस, पोको M8, 8 जनवरी, 2026 को लॉन्च करेगा. हालांकि कंपनी ने अपने आने वाले स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन टीज़र इमेज से यह रेडमी नोट 15 5G जैसा दिखता है. पोको M8 की मोटाई भी 7.35mm होगी.

4. ओप्पो रेनो 15 सीरीज़

ओप्पो अगले महीने भारत में रेनो 15 सीरीज़ लॉन्च करने वाला है. हालांकि कंपनी ने अभी तक रिलीज़ डेट नहीं बताई है, लेकिन आप सेल शुरू होने से पहले ही रेनो 15 सीरीज़ के लिए प्रिविलेज पैक खरीद सकते हैं. ओप्पो ने कन्फर्म किया है कि इस लाइनअप में Reno 15, Reno 15 Pro, और Reno 15 Pro Mini शामिल होंगे.

तीनों वेरिएंट एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम और ओप्पो की होलोफ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं. कलर ऑप्शन में Reno 15 Pro के लिए कोकोआ ब्राउन और सनसेट गोल्ड, Pro Mini के लिए कोकोआ ब्राउन और ग्लेशियर व्हाइट, और स्टैंडर्ड Reno 15 के लिए ग्लेशियर व्हाइट, ट्वाइलाइट ब्लू और ऑरोरा ब्लू शामिल हैं.

ओप्पो ने Reno 15 सीरीज़ के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स कन्फर्म कर दिए हैं. Reno 15 Pro में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा, Reno 15 Pro Mini में गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ 6.32-इंच का AMOLED पैनल मिलेगा, और स्टैंडर्ड Reno 15 में गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ 6.59-इंच की AMOLED स्क्रीन होगी. तीनों मॉडल ड्यूरेबिलिटी के लिए IP66, IP68, और IP69 रेटिंग के साथ आते हैं.

