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Smartphone Charging Tips: फोन का चार्जिंग पोर्ट क्यों हो जाता है ढीला? इन आसान और सुरक्षित तरीकों से करें चार्ज, क्या है सही तरीका

आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि स्मार्टफोन को चार्ज करने के बाद फोन का चार्जिंग पोर्ट ढीला होने लगता है. लेकिन, आखिर ऐसा होता क्यों है चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 20, 2026 1:43:44 PM IST

Smartphone Charging Tips: फोन का चार्जिंग पोर्ट क्यों हो जाता है ढीला? इन आसान और सुरक्षित तरीकों से करें चार्ज, क्या है सही तरीका


Smartphone Charging Tips: कॉल, मैसेज करने से लेकर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने और UPI पेमेंट करने तक में स्मार्टफोन की अहम भूमिका होती है.  लेकिन, आजकल लोगों को स्मार्टफोन्स की चार्जिंग को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फोन की बैटरी खत्म होना और उसे चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट में केबल लगाना एक आम प्रक्रिया है. जिसे किए बिना आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं होता है. लेकिन, कई बार कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद फोन का चार्जिंग पोर्ट ढीला महसूस होने लगता है.
आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि स्मार्टफोन को चार्ज करने के बाद फोन का चार्जिंग पोर्ट ढीला होने लगता है. लेकिन, आखिर ऐसा होता क्यों है चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

फोन का चार्जिंग पोर्ट ढीला क्यों हो जाता है?

फोन का चार्जिंग पोर्ट ढीला होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार माने जाते हैं. अगर चार्जिंग पोर्ट में धूल-मिट्टी या गंदगी जम जाए तो ऐसे में कई बार फोन को न केवल चार्ज होने में समस्या होती है. वहीं, अगर चार्जिंग केबल को गलत तरीके से निकालने से भी कई बार उसका तार खिंच जाता है, जिससे चार्जिंग पोर्ट ढीली पड़ जाती है. अगर आप घटिया या फिर खराब क्वालिटी का चार्जर इस्तेमाल करते हैं या फिर चार्जिंग के दौरान फोन को बार-बार इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में भी कई बार चार्जिंग पोर्ट ढीली पड़ जाती है. 

इन सुरक्षित तरीकों से चार्ज करें फोन 

अगर आप अपने स्मार्टफोन को सुरक्षित तरीके से चार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए केबल की क्वालिटी को अच्छा रखें और केबल को तार से पकड़कर खींचने से बचें. इसके लिए आपको अपने चार्जिंग पोर्ट की सफाई करते रहना चाहिए साथ ही उसे गंदगी से भी बचाना चाहिए. चार्जिंग पोर्ट को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको चार्जिंग के दौरान फोन को ज्यादा नहीं हिलाना चाहिए और अगर फोन थोड़ा भी गीला है तो ऐसे में उसे चार्जिंग में न लगाएं. 

Tags: smartphone charging tips
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