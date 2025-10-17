Home > टेक - ऑटो > Smartphone Charging Tips : चार्जर नहीं है? चिंता छोड़िए! इन 5 तरीकों से मिनटों में फोन करें रीचार्ज

Smartphone Charging Tips : चार्जर नहीं है? चिंता छोड़िए! इन 5 तरीकों से मिनटों में फोन करें रीचार्ज

Smartphone Charging Tips : बिना चार्जर के भी मोबाइल चार्ज किया जा सकता है. USB पोर्ट, सोलर चार्जर, हैंड-क्रैंक, कार चार्जर और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से फोन को आसानी से चार्ज किया जा सकता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 17, 2025 4:31:04 PM IST

Smartphone Charging Tips : चार्जर नहीं है? चिंता छोड़िए! इन 5 तरीकों से मिनटों में फोन करें रीचार्ज

Smartphone Charging Tips : आजकल मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और इसकी बैटरी किसी भी समय खत्म हो सकती है. कई बार जल्दीबाजी में हम अपना चार्जर घर पर भूल जाते हैं या यात्रा के दौरान बैटरी खत्म होने लगती है. लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. बिना चार्जर के भी कुछ आसान और उपयोगी उपाय अपनाकर आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं.

USB पोर्ट: हर जगह उपलब्ध एक आसान ऑप्शन

यदि आपके पास चार्जर नहीं है लेकिन चार्जिंग केबल है, तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप के USB पोर्ट का सहारा ले सकते हैं. ऑफिस, कैफे या लाइब्रेरी में मौजूद कंप्यूटर के USB स्लॉट में केबल का एक सिरा लगाएं और दूसरा सिरा अपने फोन में जोड़ दें. ये तरीका धीमा जरूर होता है लेकिन आपातकालीन स्थिति में बेहद कारगर साबित होता है.

सोलर चार्जर: धूप से बिजली, बिजली से जीवन

अगर आप बाहर हैं और धूप मौजूद है, तो सोलर चार्जर का उपयोग सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है. ये चार्जर सूरज की किरणों को ऊर्जा में बदलकर फोन को चार्ज करता है. इसे सिर्फ धूप में रखें और फोन को USB से कनेक्ट करें. ट्रेकिंग, कैंपिंग या जंगल सफारी जैसी आउटडोर गतिविधियों में यह बेहद मददगार होता है.

हैंड-क्रैंक चार्जर: आपकी मेहनत, आपकी बिजली

बिजली न होने की स्थिति में हैंड-क्रैंक चार्जर एक स्मार्ट ऑप्शन है. इसमें लगे हैंडल को घुमाकर आप खुद बिजली उत्पन्न कर सकते हैं. जितनी देर तक आप हैंडल घुमाते हैं, उतनी देर तक फोन चार्ज होता रहेगा. ये तकनीक खासतौर पर आपातकालीन परिस्थितियों और दूरदराज के इलाकों में बहुत उपयोगी होती है.

पब्लिक चार्जिंग स्टेशन: थोड़ी सतर्कता के साथ सहारा

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल और बस टर्मिनल्स जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कई बार चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होते हैं. वहां जाकर आप कुछ समय के लिए अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं. हालांकि, ऐसे स्थानों पर चार्जिंग करते समय हमेशा यह सुनिश्चित करें कि फोन डेटा ट्रांसफर मोड में न हो, ताकि आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहे..

कार चार्जर: यात्रा के दौरान सबसे आसान उपाय

अगर आप सफर में हैं और आपके पास कार है, तो कार चार्जर एक सुविधाजनक ऑप्शन है. ये डिवाइस आपकी कार के पावर सॉकेट में लगती है और फोन को चलते-फिरते चार्ज करती रहती है. सुनिश्चित करें कि कार का इंजन चालू हो, ताकि चार्जिंग लगातार बनी रहे.

इन सभी उपायों से साफ है कि अगर चार्जर साथ नहीं है, तब भी आप परेशान न हों. जरूरत है बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने की और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करने की. इन विकल्पों को अपनाकर आप कभी भी फोन बंद होने की समस्या से बच सकते हैं और हर परिस्थिति में जुड़े रह सकते हैं.

Tags: how to charge a juul without a chargerHow to charge hone without chargerhow to charge iphone 5 without chargerSmartphone Chargersmartphone charging tipstech news hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम

October 17, 2025

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025
Smartphone Charging Tips : चार्जर नहीं है? चिंता छोड़िए! इन 5 तरीकों से मिनटों में फोन करें रीचार्ज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Smartphone Charging Tips : चार्जर नहीं है? चिंता छोड़िए! इन 5 तरीकों से मिनटों में फोन करें रीचार्ज
Smartphone Charging Tips : चार्जर नहीं है? चिंता छोड़िए! इन 5 तरीकों से मिनटों में फोन करें रीचार्ज
Smartphone Charging Tips : चार्जर नहीं है? चिंता छोड़िए! इन 5 तरीकों से मिनटों में फोन करें रीचार्ज
Smartphone Charging Tips : चार्जर नहीं है? चिंता छोड़िए! इन 5 तरीकों से मिनटों में फोन करें रीचार्ज