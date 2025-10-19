Diwali Dhamaka Sale: अब 6,000 रुपये से कम में मिल रहा है Smart LED TV, Samsung, Xiaomi, TCL ने घटाए दाम

फेस्टिव सीजन के मौके पर Amazon ने अपनी Diwali Sale को और बढ़ा दिया है. इस बार कंपनी ने Samsung, TCL, Xiaomi, Philips और VW जैसी बड़ी ब्रांड्स के LED Smart TVs पर जबरदस्त डिस्काउंट दिए हैं. सबसे बड़ी बात- अब कुछ स्मार्ट टीवी की कीमत ₹6,000 से भी कम हो गई है. Amazon की यह फेस्टिव सेल पिछले महीने शुरू हुई थी और अब इसे दीवाली स्पेशल डील्स के साथ आगे बढ़ाया गया है. अगर आप अपने घर के लिए एक नया Smart TV लेने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे बढ़िया मौका है क्योंकि कीमतें पहले से 40% से 60% तक कम हो गई हैं. आइए जानते हैं इस समय Amazon पर मिलने वाले सबसे किफायती Smart TV डील्स…

1. VW (Visio World) 32-इंच LED Smart TV- ₹5,999

अगर आप बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं तो VW 32-इंच Smart TV सबसे बेहतरीन ऑप्शन है. यह Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसमें पहले से ही कई ऐप्स इंस्टॉल हैं-

जैसे Amazon Prime Video, JioCinema, Hotstar और YouTube. सिर्फ ₹5,999 में इतना फीचर-पैक्ड स्मार्ट टीवी मिलना इस दीवाली की सबसे बड़ी डील है.

2. Philips 32-इंच QLED Smart TV- ₹11,499

Philips का यह 32-इंच QLED Smart TV अब सिर्फ ₹11,499 में मिल रहा है. पहले इसकी कीमत ₹22,999 थी यानी आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है. यह टीवी HD डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे आप आसानी से YouTube, Netflix और Prime Video चला सकते हैं.

3. Xiaomi TV A- ₹11,999

Xiaomi ने भी अपने TV A मॉडल पर बड़ा डिस्काउंट दिया है. यह पहले ₹24,999 का था, अब यह 52% डिस्काउंट के बाद केवल ₹11,999 में मिल रहा है. इसमें HD स्क्रीन, Google TV इंटरफेस, और Chromecast बिल्ट-इन सपोर्ट मिलता है, यानि मोबाइल से सीधे कंटेंट कास्ट कर सकते हैं.

4. TCL QLED Smart TV- ₹13,990

TCL का यह QLED Smart TV अब ₹13,990 में उपलब्ध है. इसकी असली कीमत ₹22,999 थी, यानी आपको 39% की बचत होगी. यह टीवी भी HD रिजॉल्यूशन और Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है. इसमें वॉइस सर्च और Netflix जैसे कई ऐप्स पहले से मौजूद हैं.

5. Samsung LED Smart TV- ₹13,990

दक्षिण कोरियाई कंपनी Samsung का यह बजट LED Smart TV अब ₹13,990 में मिल रहा है. पहले इसकी कीमत ₹17,900 थी- यानी लगभग 22% का डिस्काउंट. इसमें HD स्क्रीन और HDMI व USB पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे आप set-top box, gaming console या pendrive से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं.

कौन सा TV खरीदना है आपके लिए सही?

अगर आप पहली बार Smart TV खरीद रहे हैं, तो VW 32-इंच ₹5,999 वाला मॉडल या Xiaomi TV A ₹11,999 का ऑप्शन बेस्ट रहेगा. अगर आप बेहतर डिस्प्ले और क्वालिटी चाहते हैं तो Samsung या Philips QLED TV चुन सकते हैं.