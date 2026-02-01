Skoda Kushaq Monte Carlo vs Prestige: कौन सी कार दे सबसे किफायती लुक्स, फीचर और इंटीरियर? जानें सबकुछ

Skoda Kushaq Car: स्कोडा पावरफुल और फीचर्स कार बनाने के लिए जानी जाती है. साल की शुरुआत में स्कोडा ने कुशाक का एक नया एडिशन लॉन्च किया है. इस कार की तुलना अब स्कोडा के प्रेस्टीज वेरिएंट से की जा रही है. हालांकि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में प्रेस्टीज अभी भी टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट के तौर पर सबसे ऊपर है. दोनों मिड-साइज़ SUV हैं और एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है.

फीचर्स के मामले में दोनों कारों में कई समानताएं है. अगर आप इन दोनों स्कोडा कारों के बीच के अंतर को लेकर कन्फ्यूज है और इनमें से कोई एक खरीदने का सोच रहे है. तो आपको यह आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए.

स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो बनाम प्रेस्टीज?

स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो का लुक पावरफुल और स्पोर्टी है, और इसका डिज़ाइन इसे दूसरी कारों से अलग बनाता है. दूसरी ओर प्रेस्टीज वेरिएंट क्लासिक और पॉलिश्ड लुक देता है, जो इसे और भी प्रीमियम बनाता है. दोनों कारें 1.0L और 1.5L पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है. मोंटे कार्लो 8 कलर ऑप्शन में आती है. कुशाक प्रेस्टीज भी 8 अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है.

इंटीरियर और लुक के मामले में कौन बेहतर?

अगर आप इंटीरियर के आधार पर कार चुन रहे है, तो दोनों कारें अच्छी है. मोंटे कार्लो में इंटीरियर में रेड हेडलाइट्स लेदर सीट्स, एल्यूमीनियम पैडल और ड्राइवर-सेंट्रिक एम्बिएंट लाइटिंग है. दूसरी ओर कुशाक प्रेस्टीज में 10.25-इंच का टचस्क्रीन, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ है. इसमें वेंटिलेटेड लेदर सीट्स और पैडल शिफ्टर्स भी शामिल हैं, जो इसे प्रीमियम लुक और फील देते है.

कीमत में क्या अंतर है?

कीमत की बात करें तो कुशाक मोंटे कार्लो की एक्स-शोरूम कीमत ₹15.88 लाख है. कार के ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत ₹16.95 लाख है. दूसरी ओर प्रेस्टीज वेरिएंट ₹15.88 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है.