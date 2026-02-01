Home > टेक - ऑटो > Skoda Monte Carlo या Prestige दोनों में से कौन सी कार है बेहतर, जानें अंतर

Skoda Kushaq Monte Carlo Edition vs Prestige: अगर आप Monte Carlo Edition और Prestige में से कोई एक कार खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या खरीदें, तो हम आपके लिए दोनों कारों की तुलना लेकर आए हैं. आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 1, 2026 9:43:02 AM IST

Monte Carlo Edition और Prestige में क्या है फर्क?
Monte Carlo Edition और Prestige में क्या है फर्क?


Skoda Kushaq Monte Carlo Edition vs Prestige: Skoda ने 2026 के फेसलिफ्ट के साथ Kushaq में एक नई और शानदार कार Monte Carlo Edition पेश की है. जबकि Prestige वेरिएंट अब भी टॉप-लाइन वेरिएंट है, Monte Carlo इसे डिजाइन और स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिहाज से थोड़ा ऊपर ले जाता है. तकनीकी रूप से दोनों वेरिएंट लगभग सेम हैं, लेकिन इनके एक्सपीरिएंस में काफी फर्क है. दाम की बात करें तो स्कोडा 15 से 20 लाख तक है और प्रेस्टिज का भी दाम लगभग सेम ही है.

फ्रंट डिजाइन

Monte Carlo और Prestige के बीच सबसे बड़ा अंतर सामने देखने पर तुरंत नजर आता है. Monte Carlo में ब्लैक बटरफ्लाई ग्रिल है, जो Prestige के क्रोम वाले ग्रिल की तुलना में ज्यादा शानदार दिखता है. ग्रिल के बाईं ओर लाल स्लैट्स इसे subtle रेसिंग लुक देते हैं.

दोनों वेरिएंट में LED हेडलाइट्स, LED फॉग लाइट्स और ग्रिल में लगी कनेक्टेड LED DRL स्ट्रिप है, जो बड़े Kodiaq से प्रेरित है. लेकिन Monte Carlo में ब्लैक बम्पर और ब्लैक स्किड प्लेट इसे स्पोर्टियर लुक देते हैं, जबकि Prestige का सिल्वर स्किड प्लेट ज्यादा क्लासिक और कंट्रास्ट वाला लगता है.

 साइड प्रोफाइल

सिल्हूट दोनों में समान है, लेकिन डिटेलिंग अलग करती है. Monte Carlo में ड्यूल-टोन 17-इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जो Prestige के सिंपल अलॉय से ज्यादा डायनामिक दिखते हैं.

Monte Carlo में रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं, ब्लैक रूफ रेल्स और ब्लैक ORVMs हैं. आगे वाले फेंडर पर Skoda का लोगो Monte Carlo बैजिंग से बदल दिया गया है. Prestige वेरिएंट ज्यादा सटीक और एलिगेंट दिखता है.

 रियर डिजाइन

पीछे की तरफ दोनों में कनेक्टेड LED टेललाइट्स हैं, जो SKODA लेटरिंग में पिक्सल-स्टाइल लाइटिंग दिखाती हैं. Monte Carlo में ब्लैक बम्पर और रेस फ्लैग बैजिंग इसे ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं. Kushaq का बैज भी ब्लैक फिनिश में आता है. Prestige वेरिएंट क्लासिक लुक देता है.

रंग ऑप्शन (Colour Options)

Monte Carlo में Kushaq के 8 में से 7 रंग ऑप्शन मिलते हैं. खास बात ये है कि इसमें ड्यूल-टोन ऑप्शन हैं, जो Prestige वेरिएंट में नहीं मिलते. Monte Carlo में नए रंग जैसे Cherry Red, Shimla Green, Steel Grey के साथ ब्लैक रूफ वाले Brilliant Silver और Candy White भी शामिल हैं. इसके अलावा Deep Black और Lava Blue भी ऑप्शन हैं. केवल Carbon Steel इसमें नहीं है.

Prestige वेरिएंट में सभी 8 रंग ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ड्यूल-टोन नहीं.

इंटीरियर (अंदर का लुक)

अंदर बैठते ही अंतर और ज्यादा साफ हो जाता है. Prestige में ब्लैक-बीज इंटीरियर है, जो परिवार और आरामदायक एक्सपीरिएंस के लिए अच्छा है. Monte Carlo में ऑल-ब्लैक इंटीरियर है, लाल ऐक्सेंट्स के साथ, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी और ड्राइवर-केंद्रित बनाता है.

Monte Carlo Edition उन लोगों के लिए है जो Kushaq को स्टाइल और स्पोर्टी लुक के साथ लेना चाहते हैं, जबकि Prestige वेरिएंट क्लासिक और एलिगेंट लुक पसंद करने वालों के लिए उपयुक्त है.

 

