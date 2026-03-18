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आपके परिवार के लिए बेस्ट SUV कौन? स्कोडा कुशाक या रेनो डस्टर, जानें कौन सी बेहतर?

Skoda Kushaq facelift vs Renault Duster: 2026 की स्कोडा कुशाक शहरी, प्रीमियम और परफॉर्मेंट ड्राइव के लिए सही है, जबकि रेनो डस्टर बड़ी, मजबूत और आरामदायक SUV, खराब रास्तों और लंबी यात्राओं के लिए बेहतर है.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 18, 2026 6:38:10 PM IST

Skoda Kushaq facelift vs Renault Duster
Skoda Kushaq facelift vs Renault Duster


Skoda Kushaq facelift vs Renault Duster: 2026 की स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और रेनो डस्टर दोनों परिवारों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं. कुशाक शहरी परिवारों के लिए बेहतर परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देती है. वहीं डस्टर अपने मजबूत और आरामदायक डिजाइन के लिए जानी जाती है, जो खराब रास्तों और लंबी यात्राओं के लिए सही है. अगर आप जगह और वैल्यू चाहते हैं तो डस्टर बढ़िया है, लेकिन अगर प्रदर्शन और प्रीमियम एक्सपीरिएंस जरूरी है तो कुशाक बेहतर ऑप्शन है.

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आराम और स्पेस

रेनो डस्टर: डस्टर की केबिन बड़ी और हवादार है. खराब रास्तों पर इसकी सस्पेंशन और राइड क्वालिटी बेहतरीन है. बैठने की ऊंचाई बेहतर विजिबिलिटी देती है और बैकसिट व बूट स्पेस भी काफी सही है.

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट: कुशाक में आराम और प्रीमियम एक्सपीरिएंस पर जोर है. इसका इंटीरियर शानदार है, सीटें आरामदायक हैं और NVH (Noise, Vibration, Harshness) कम है. मतलब अंदर की दुनिया शांत और प्रीमियम लगेगी.

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 फीचर्स

कुशाक फेसलिफ्ट: इसमें वेंटिलेटेड सीटें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और हाई-क्वालिटी ऑडियो सिस्टम जैसी प्रीमियम चीजें मिलने की उम्मीद है.

डस्टर: डस्टर में 10.1 इंच की स्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 60:40 स्प्लिट रियर सीट और मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे, जिससे ये पुराने मॉडल से काफी बेहतर लगेगा.

कार की कीमत

कुशाक फेसलिफ्ट की कीमत ₹10.59 लाख – ₹18.69 लाख है. वहीं डस्टर की कीमत ₹10.49 लाख – ₹18.49 लाख है.

रोजमर्रा की ड्राइविंग

कुशाक फेसलिफ्ट: शहरी इलाकों में कुशाक का ड्राइविंग एक्सपीरिएंस शानदार है. 1.0L/1.5L TSI पेट्रोल इंजन से त्वरित एक्सीलरेशन और आसान हैंडलिंग मिलती है.

डस्टर: अगर आपको लंबी यात्राओं या खराब रास्तों के लिए SUV चाहिए, तो डस्टर बेहतर है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस और आरामदायक सस्पेंशन लंबी हाइवे और ग्रामीण रास्तों के लिए सही हैं. 

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Tags: renault duster priceSkoda Kushaq facelift priceSkoda Kushaq facelift vs Renault Duster
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