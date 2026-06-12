स्टाइल से लेकर माइलेज तक, Skoda Kushaq Facelift और Maruti Brezza में कौन सी SUV ज्यादा दमदार

Skoda Kushaq Facelift vs Maruti Brezza: आज के समय में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट SUV या मिड साइज एसयूवी सेगमेंट काफी डिमांड में रहती हैं. इन कारों में आपको न केवल बेहतरीन लुक्स और अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है बल्कि, अन्य कारों की तुलना में अधिक किफायती भी माना जाता है. शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर ग्रामीण इलाकों के उबड़-खाबड़ रास्तों तक में कॉम्पैक्ट एसयूवी आसानी से निकल जाती है. अगर आप एक किफायती और बजट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Skoda Kushaq Facelift और Maruti Brezza आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है.

परफॉर्मेंस, फीचर्स, बजट में फिट बैठने के साथ ही यह दोनों कारें लुक्स में भी काफी शानदार दिखाई देती हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर?

Skoda Kushaq Facelift में आपको कई दमदार फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. इस कार में आपको 10.25 इंच की डिजिटल डिस्प्ले मिलने के साथ ही साथ AI पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है. वहीं, इसमें आपको 6 वेंटिलेटेड सीट्स और रियर व्यू कैमरा के साथ ESC स्टैंडर्ड का भी सेफ्टी फीचर मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Maruti Breeza में आपको ABS और EBD के अलावा 360 डिग्री कैमरा और 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल और एंड्रॉयड ऑटोप्ले भी मिलता है.

परफॉर्मेंस में क्या रहेगी ज्यादा बेहतर?

Skoda Kushaq Facelift में आपको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. इसका इंजन आपको 148 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 250 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. Maruti Breeza में आपको 1.5 लीटर का K सीरीज इंजन वह भी Smart Hybrid Technology के साथ दिया जाता है. इस कार में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है.