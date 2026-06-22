Home > टेक - ऑटो > Skoda Kushaq Facelift vs Grand Vitara: फैमिली के लिए कौन सी Compact SUV रहेगी बेहतर? फीचर्स में क्या है बेस्ट

Skoda Kushaq Facelift vs Grand Vitara: फैमिली के लिए कौन सी Compact SUV रहेगी बेहतर? फीचर्स में क्या है बेस्ट

दोनों ही सेगमेंट में काफी बेहतरीन और लुक्स में भी दमदार मानी जाती हैं. चलिए आपको दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं ताकि आपके लिए यह समझना आसान हो जाए कि आपके लिए कौन सी कार बेहतर रहेगी.

By: Kunal Mishra | Published: June 22, 2026 5:33:14 PM IST

Skoda Kushaq Facelift vs Grand Vitara: फैमिली के लिए कौन सी Compact SUV रहेगी बेहतर? फीचर्स में क्या है बेस्ट


Skoda Kushaq facelift vs Grand Vitara: भारतीय ऑटो बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है. आज के समय में इस सेगमेंट में गाड़ियों की भरमार है. आपको 10 से 15 लाख के बजटट में एक से बढ़कर एक स्मार्ट फीचर्स वाली कारें मिल जाएंगी. हालांकि, कार लेने से पहले आपको केवल फीचर्स और परफ़ॉर्मेंस पर ही नहीं जाना बल्कि, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और पावर के बारे में भी पता करना चाहिए. इस सेगमेंट में अगर आप कोई कार लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में Skoda Kushaq Facelift vs Grand Vitara दो कारें आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं.

दोनों ही सेगमेंट में काफी बेहतरीन और लुक्स में भी दमदार मानी जाती हैं. चलिए आपको दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं ताकि आपके लिए यह समझना आसान हो जाए कि आपके लिए कौन सी कार बेहतर रहेगी. 

You Might Be Interested In

फीचर्स में कौन ज्यादा किफयती?

Skoda Kushaq facelift में आपको रियर सीट मसाजर, एलईडी लाइट स्ट्रिप और एलईडी टेललाइट का ऑप्शन मिलता है. इसके अलावा कार में 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है साथ यह कार आपको 6 एयरबैग्स के साथ मिलती है. इस कार में आप को 17 इंच के अलॉय व्हील भी मिलते हैं. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Grand Vitara में 9 इंच की SmartPlay Pro+ टचस्क्रीन मिलती है. इसके अलालवा आपको ऐप्पल कार प्ले और एंड्रॉएड ऑटो और टर्न बाय टर्न नैविगेशन का भी दिया जाता है. दोनों ही कारें फीचर्स में काफी दमदार मानी जाती हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन किसेसे बेहतर?

Skoda Kushaq facelift 1 और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आता है, जिसमें 3 और 4 सिलेंडर इंजन मिलता है. यह कार 1 लीटर ,इंजन में 115 PS के और 1.5 लीटर इंजन में 150 PS की पावर देता है. Grand Vitara में आपको 1.5L Mild Hybrid और 1.5L Strong Hybrid इंजन दिया जाता है. जोकि, 101.6 bhp और 114.4 bhp की पावर मिलती है. यह कार आपको 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज आसानी से दे सकती है.

Tags: Skoda Kushaq Facelift
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं चेतना पांडे?

June 22, 2026

‘हाउस ऑफ़ द ड्रैगन’ की एक्ट्रेस ओलिविया कुक की खूबसूरत...

June 22, 2026

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026
Skoda Kushaq Facelift vs Grand Vitara: फैमिली के लिए कौन सी Compact SUV रहेगी बेहतर? फीचर्स में क्या है बेस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Skoda Kushaq Facelift vs Grand Vitara: फैमिली के लिए कौन सी Compact SUV रहेगी बेहतर? फीचर्स में क्या है बेस्ट
Skoda Kushaq Facelift vs Grand Vitara: फैमिली के लिए कौन सी Compact SUV रहेगी बेहतर? फीचर्स में क्या है बेस्ट
Skoda Kushaq Facelift vs Grand Vitara: फैमिली के लिए कौन सी Compact SUV रहेगी बेहतर? फीचर्स में क्या है बेस्ट
Skoda Kushaq Facelift vs Grand Vitara: फैमिली के लिए कौन सी Compact SUV रहेगी बेहतर? फीचर्स में क्या है बेस्ट